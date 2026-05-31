Elena Lasconi vrea să aducă deținuți de la Penitenciarul Mioveni ca să facă ordine în Câmpulung

Elena Lasconi le-a cerut câmpulungenilor să se ocupe de spațiile verzi din fața blocurilor, fiindcă ține de responsabilitatea asociațiilor de proprietari, nu de ADP, care și așa nu are suficienți oameni care să mențină curățenia în oraș, potrivit Evenimentul Muscelean.

De asemenea, în ceea ce privește salubritatea orașului și cositul vegetației crescute în abundență, Elena Lasconi s-a gândit la un ajutor „extern“, deținuții. Primarul vrea să facă un contract de prestări de servicii cu Penitenciarul Mioveni prin care deținuții să fie dislocați la Câmpulung și să ajute Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat din Câmpulung.

„Am ajuns până la momentul în care să contactez Penitenciarul din Mioveni, ca să facem un contract de prestări de servicii cu deținuții de acolo, pentru două lucruri: curățenie și cosit. Toată lumea s-a obișnuit să facă Primăria, să facă ADP. Fac un apel pe această cale la toți câmpulungenii să-și facă curățenie în fața casei, în fața blocului, să încercăm să fim mai gospodari. Putem să avem un oraș frumos doar dacă contribuim fiecare!”, a transmis primărița Elena Lasconi.

Potrivit primarului, aspectul neîngrijit al Câmpulungului este cauzat de mizeria exagerată pe care unii cetățeni o produc chiar și în centrul recent renovat, ignorând abundența coșurilor de gunoi nou instalate. În timp ce angajații ADP sunt depășiți numeric de volumul deșeurilor aruncate la întâmplare, lipsa de bun-simț a oamenilor este întreținută de pasivitatea autorităților.