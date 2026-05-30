Comunitatea internațională a specialiștilor în neurotraumatologie, neuroreabilitare și neuroștiințe s-a reunit la Istanbul, în perioada 28–30 mai 2026, în cadrul celui de-al 23-lea Congres al Academiei de Neurotraumatologie Multidisciplinară (ANM), unul dintre cele mai importante evenimente științifice dedicate managementului multidisciplinar al neurotraumei și recuperării neurologice.

Doinița Manic, trimisul special al DC News, a fost prezentă la acest eveniment unde a discutat cu prof. dr. Dafin Mureșanu, președintele Societății pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroplasticității (SSNN) și al Federației Europene a Societăților de Neuroreabilitare (EFNRS).

Întrebat care este miza principală a acestui congres, prof. dr. Dafin Mureșanu a explicat că organizația pe care o conduce are un rol important la nivel internațional în domeniul traumatismelor cranio-cerebrale.

Potrivit acestuia, scopul este reunirea cercetării fundamentale, clinice, a recuperării și a prevenției, precum și dezvoltarea unui model unitar de abordare a pacientului, similar celui din accidentul vascular cerebral.

„E vorba de o miză globală. Suntem o organizație care acționează și este vizibilă la nivel internațional. Este cea mai importantă dintre toate societățile științifice care se ocupă de traumatismele cranio-cerebrale.

Miza cea mare este prezența noastră în comunitatea științifică, academică și medicală internațională, una tot mai importantă, având în vedere faptul că - comparativ cu congresul de anul trecut, unde am avut o prezență de aproximativ 500-600 de participanți, socotind și pe cei fizici, și pe cei din online - practic, anul acesta am ajuns la 1000.

Este un lucru important și arată faptul că nu numai noi facem lucrurile bine, dar și interesul pentru acest subiect este în creștere. Practic, suntem o organizație care încearcă să pună laolaltă informația din toate domeniile științifice, care se referă la traumatismele cranio-cerebrale, de la cercetare fundamentală, cercetare clinică, recuperare și mai ales aspecte legate de prevenție, care sunt foarte importante.

Pe de altă parte, încercăm să creăm, să generăm, să emulăm un model de abordare terapeutică continuă a pacientului cu traumatism cranio-cerebral, asemănătoare cu cea din accidentul vascular cerebral, care este foarte bine stabilită. Până la urmă, acest lucru reprezintă într-adevăr o miză”, a spus prof. dr. Dafin Mureșanu.

Ce impact concret vor avea aceste discuții asupra pacientului?

„În primul rând, impactul asupra pacienților depinde de ceea ce noi numim capacitatea de a crea advocacy, de a reuși să ducem la un nivel de conștientizare lucrurile către autorități, către comunitatea politică, către forurile decidente. În condițiile în care reușim, prin activitatea noastră, să transmitem mesaje relevante și să deschidem mintea și să atragem atenția, este foarte bine.

Cum? Noi o facem într-un mod foarte academic, explicăm ce se întâmplă, argumentat, pe baza studiilor, pe baza cercetării științifice. Este o cale. Există și alte căi”, a spus prof. dr. Dafin Mureșanu.

Ce îi lipsește României

Întrebat ce îi lipsește României cel mai mult în acest domeniu, în special în ceea ce privește reabilitarea, prof. dr. Dafin Mureșanu a explicat că sistemul de recuperare medicală este insuficient organizat, în special în ceea ce privește transferul pacienților din secțiile de tratament acut către centrele de reabilitare.

Potrivit acestuia, deși există progrese și un cadru strategic, în cazul traumatismelor cranio-cerebrale persistă o lipsă de coerență și de organizare la nivel național.

„Reabilitarea nu este bine organizată și, în general, există foarte multe probleme în ceea ce privește reabilitarea, recuperarea în toate domeniile. Avem mari, mari probleme. Nu avem o recuperare bine organizată la nivel spitalicesc, cu transferul pacienților din departamentele de tratament acut către un sistem de recuperare. Această gestionare se produce în mod aleator și foarte variabil, de la un spital la altul, de la o instituție la alta. Avem câteva spitale de recuperare, dar care nu preiau pacienții care ar trebui recuperați în sistemul spitalicesc direct.

Nu există, în primul rând, o organizare corespunzătoare și noi am încercat și am reglementat acest fapt, aspecte fundamentale legate de neurorecuperare în Strategia Națională pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare și Cerebrovasculare.

Avem un tratament, bine precizat, prevenție, toate lucrurile sunt bine. Adică fluxul pacientului este foarte bine descris - cine, ce trebuie să facă, este clarificat. Există și un buget, iar lucrurile s-au ameliorat. În cazul traumatismului cranio-cerebral, avem o heterogenitate absolută. Cumva, lucrurile se întâmplă cum dă Dumnezeu și după ce poate să facă fiecare.

Aici mai avem de lucru mult și noi sperăm în a genera, așa cum am generat pentru accidentul vascular cerebral, să generăm un cadru articulat, din punct de vedere legal, care să vină și să schimbe această situație, pentru simplul fapt că avem tot atâta traumatisme cerebrale câte accidente vasculare în România. Deci povara este comparativă și problemele sunt mari”, a spus prof. dr. Dafin Mureșanu în exclusivitate pentru DC News.