Dronă rusească, prăbușită în Galați. Bogdan Chirieac face o comparație cu situația din Orientul Mijlociu: Există o singură soluție!

Întrebat ce trebuie făcut pentru ca astfel de incidente să nu mai aibă loc, analistul politic Bogdan Chirieac a răspuns că soluția ar fi încheierea războiului din Ucraina. Acesta a avertizat că incidentele cu drone se pot repeta oricând și a explicat că niciun sistem antiaerian nu poate oferi protecție totală.

„Ar trebui să se încheie războiul. Asta ar fi cea mai bună soluție. Din cauza faptului că granița dintre România și Ucraina este extrem de îngustă, pot să apară accidente. Sistemele de direcționare, stabilizare ale dronelor nu sunt chiar atât de performante și atunci au loc astfel de incidente.

Statistic, ele pot avea loc oricând. Dacă azi noapte a căzut o dronă peste oamenii aia nevinovați nu înseamnă că în cursul zilei de astăzi sau la următorul atac nu poate să se întâmple același lucru, eventual cu victime omenești.

Nu suntem în siguranță. Suntem flancul estic, la granița cu războiul și normal ar trebui să ne mai ajute NATO, dar nu prea are cu ce. Niciun sistem antiaerian nu este atât de performant încât să asigure protecție sută la sută. Ne separă Dunărea, e vorba de câteva sute de metri între unde lovesc rușii în fronturile ucrainene și unde mai poate să cadă o dronă în porturile românești”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

„Să nu așteptăm minuni din partea Armatei Române”

Bogdan Chirieac a explicat că România nu poate intercepta toate dronele rusești, iar incidente precum cel de la Galați se pot repeta. Acesta a explicat că NATO nu va răspunde militar împotriva Rusiei pentru un astfel de incident, iar singura soluție reală este încheierea războiului din Ucraina.

„Pe noi ne apără bunul Dumnezeu, cât poate și Dumnezeu. Nu mizam pe faptul că Armata Română are capacitate să intercepteze 100% din drone. Fizic nu se poate așa ceva. Nu reușesc nici israelienii, după câte am văzut.

Apropierea de front este atât de mare încât există mereu riscul ca astfel de evenimente să se repete. Gălățenii au avut ghinion și există riscul ca și tulcenii și brăilenii să aibă, plus satele din acea zonă. Acest tip de eveniment poate fi mereu repetat. Și să nu așteptăm minuni din partea Armatei Române, ca să nu fim dezamăgiți.

Pentru activarea Articolului 4 trebuie negociere și informare la nivelul NATO. Alianța nu va declanșa o ripostă împotriva Rusiei ca urmare a acestui atac. Nimeni nu e dispus să înceapă Al Treilea Război Mondial că a căzut o dronă la Galați.

NATO va fi informată, rapoartele vor fi comunicate și va exista o poziționare față de Moscova. Va fi condamnat evenimentul, însă nu va schimba nimic strategia Rusiei, care din motive strategice bombardează porturile ucrainene de la Dunăre și de la Marea Neagră, probabil ca să-i împiedice să exporte grâu sau să primească armament. Nu-i interesează că mai cade câte o dronă în România.

Soluția ar fi să se termine cumva războiul, pentru că altceva nu avem ce face”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

Dronă rusească, prăbușită în Galați

În cursul nopții de joi spre vineri, Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, unul dintre aceste aparate de zbor fiind urmărit de radare până în zona de sud a municipiului Galați, unde s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe, impactul fiind urmat de un incendiu, potrivit Agerpres.

Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat din blocul din municipiul Galați, peste care a căzut vineri dimineață o dronă cu încărcătură explozivă.

Din cercetările efectuate de specialiștii SRI de la fața locului, toată încărcătura explozivă a dronei a explodat, precizează Departamentul pentru Situații de Urgență.

Potrivit lt. col. Cătălin Sion, reprezentant al ISU Galați, în total au fost patru victime - două persoane transportate la spital cu traumatisme ușoare și două, cu atacuri de panică, au primit îngrijiri la fața locului.

Autoritățile au identificat o locație pentru cazarea temporară a oamenilor evacuați, însă la acest moment nu sunt persoane relocate.