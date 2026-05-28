DCNews Stiri
Data publicării: 28 Mai 2026

Sondaj: 41% din cetățenii Republicii Moldova își doresc unirea cu România
Autor: Ioan-Radu Gava

unire republica moldova romania referendum Steagurile României și Republicii Moldova. Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews
Majoritatea cetățenilor din Republica Moldova vor aderarea la Uniunea Europeană și ieșirea definitivă din Comunitatea Statelor Independente. Datele se regăsesc într-un sondaj realizat de compania sociologică iData și citat de Deschide.md.

Astfel, pentru aderarea la UE s-au expus 63,7% dintre respondenți, în timp ce 29,3% au declarat că sunt împotrivă.

Întrebați dacă susțin ieșirea Republicii Moldova și CSI, 53,3% au dat un răspuns afirmativ, în timp ce doar 32% s-au împotrivit.

41% din cetțenii Republicii Moldova își doresc unirea cu România

Respondenții au fost întrebați dacă susțin Unirea Republicii Moldova cu România. Astfel, 41% au declarat că ar vota pentru, iar 49,7% - contra. În ceea ce privește aderarea la blocul militar NATO, 33,6% au dat un răspuns afirmativ, iar 54,5% - au declarat că ar vota împotrivă.

Sondajul a fost realizat în perioada 14-24 mai pe un eșantion de 992 de respondenți din 312 localități. Marja de eroare este de +/- 3,1%.

