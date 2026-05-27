Stiri

DCNews Stiri Mircea Badea: Poți să fii Verstappen, combinat cu Titi Aur și Ari Vatanen. Ce să faci în acest caz?! Am avut un accident absolut identic pe Valea Oltului
Data publicării: 27 Mai 2026

Autor: Anca Murgoci

mircea badea_INQUAM_Photos_George_Calin Inquam Photos / George Călin
Accident pe Defileul Dunării: Un autoturism scăpat de sub control a pătruns pe contrasens într-o curbă și a lovit frontal un alt autoturism care circula regulamentar.

Șoferul care a produs accidentul se afla sub influența alcoolului. Avea o alcoolemie de 2,55, adică în pragul unei come alcoolice. Este vorba despre un polițist de 37 de ani din Mehedinți care a provocat accidentul mortal.

Agentul a murit pe loc, în impact, iar şoferul pe care l-a lovit, un pompier în vârstă de 22 de ani, a decedat duminică. Prietena pompierului care se afla cu el în mașină a ajuns în stare gravă la spital și se află în continuare internată.

Accidentul ingrozitor a avut loc în 15 mai, într-o zonă cu linie continuă. În curbă, cum avea şi viteză, poliţistul de 37 de ani a ajuns cu maşina pe contrasens şi a izbit violent un autoturism care circula regulamentar.

Mircea Badea a comentat acest subiect, mai ales că a avut un accident similar. Din fericire, au existat câteva diferențe care au evitat o tragedie.

„Pompierul nu a avut nicio șansă. Nu avea ce să facă. Poți să fii Verstappen, combinat cu Titi Aur și Ari Vatanen. Ce să faci în acest caz?! N-ai ce să faci. Am avut un accident absolut identic pe Valea Oltului. Eu mergeam ca acest pompier. Am avut impact frontal cu o dubă plină cu lemne. Începuse polei. Dintr-o dată așa, nu mai aveai cum să controlezi mașina. Mașina mea a fost daună totală. Viteza dubei era mult mai mică decât în accidentul cu polițistul. Chiar dacă duba care m-a lovit avea masă uriașă pentru că era plină cu lemne, cred că avea 30-40-50 km pe oră. Iar eu nu aveam mai mult de 50 km pe oră. Când am văzut imaginile cu accidentul de pe Defileul Dunării, am văzut că așa am pățit și eu. Din fericire pentru mine, am scăpat.

Este unul dintre motivele pentru care se moare în România. Cei mai mulți șoferi, în opinia mea, sunt exagerat de proști. Șoferul care conducea BMW-ul era beat. Dar dincolo de asta, foarte mulți sunt proști și au senzația că sunt piloți de Formula 1”, a zis Mircea Badea.

