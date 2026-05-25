Nou caz de hantavirus în Spania: Un pacient din carantină a fost testat pozitiv la Madrid

Unul dintre cetăţenii spanioli plasaţi în carantină la Madrid după ce au fost debarcaţi de pe vasul de croazieră MV Hondius a fost testat pozitiv cu hantavirus, a anunţat luni Ministerul Sănătăţii din Spania, informează AFP.

"Pacientul a fost transferat în unitatea cu nivel înalt de izolare din Spitalul militar Gomez Ulla, unde va rămâne internat", a transmis ministerul spaniol într-un comunicat.

Ministerul Sănătăţii nu a precizat identitatea, vârsta şi nici starea de sănătate actuală a acestui pacient.

"Acest fapt nu modifică nivelul de risc pentru populaţia generală şi nu schimbă măsurile de reacţie epidemiologică aflate în prezent în vigoare", a dat asigurări aceeaşi sursă.

Cel de-al doilea caz confirmat

Este cel de-al doilea caz confirmat de infectare cu hantavirus pentru un cetăţean din Spania.

Croaziera vasului MV Hondius, care călătorea din Ushuaia, un oraş din Argentina, spre Arhipelagul Capului Verde, având la bord aproximativ 150 de turişti şi membri ai echipajului din 23 de ţări, a fost complet bulversată după moartea a trei dintre pasagerii săi: în două cazuri, OMS a confirmat infectarea cu hantavirus, cel de-al treilea deces fiind considerat un caz probabil.

Pasagerii au fost în cele din urmă evacuaţi în Tenerife, în arhipelagul spaniol Canare, înainte să fie repatriaţi cu mai multe avioane spre ţările lor de origine.

Cei 14 pasageri spanioli au fost plasaţi imediat în carantină

Cei 14 pasageri spanioli de la bordul navei au fost plasaţi imediat în carantină la Madrid.

Pe lângă cele trei decese, nouă cazuri confirmate - inclusiv cei doi cetăţeni spanioli - şi un alt caz probabil de infectare au fost înregistrate până în prezent, potrivit unei numărători realizate de AFP pe baza datelor oficiale.

Varianta virusului detectată la bordul vasului MV Hondius, hantavirusul Anzi, este o tulpină rară, singura care se poate transmite de la om la om.

Hantavirusul este transmis în general de rozătoare infectate, cel mai adesea prin contactul cu obiecte ce au fost deja contaminate cu urina, excrementele şi saliva acestor vieţuitoare, conform Agerpres.

