Peste 180.000 de oameni au participat la protestele din Belgrad, cerând alegeri anticipate

Peste 180.000 de persoane au manifestat sâmbătă seara la Belgrad pentru a cere organizarea de noi alegeri, în speranţa de a da un impuls mişcării anticorupţie declanşate după prăbuşirea acoperişului gării din Novi Sad, în noiembrie 2024, soldată cu 16 morţi, a anunţat o organizaţie independentă, transmite AFP.

Aproape 200.000 de oameni în stradă, la Belgrad

„Între 180.000 şi 190.000 de persoane s-au adunat la demonstraţie (...). Este a doua cea mai mare manifestaţie din Serbia de la căderea (preşedintelui Slobodan) Milosevic, în 2000”, afirmă pe reţeaua X Arhiv javnih skupova (AJS), un grup de jurnalişti şi intelectuali specializaţi în monitorizarea manifestaţiilor.

La precedentul protest major organizat în martie 2025 de mişcarea studenţească apărută după tragedia de la Novi Sad au manifestat între 275.000 şi 325.000 de persoane.

Directorul poliţiei naţionale sârbe, Dragan Vasiljevic, a indicat sâmbătă seara că „aproximativ 34.300 de cetăţeni” au fost prezenţi la manifestaţia organizată în Piaţa Slavija, în centrul Belgradului, sub sloganul„"Studenţii câştigă”.

Imagini de la protestele din Belgrad, Serbia, 23 mai 2026

Discrepanţa dintre cifrele participanţilor la demonstraţii raportate de poliţie şi de AJS este în mod regulat semnificativă, notează AFP, potrivit Agerpres.

Studenții continuă să protesteze

Compania feroviară de stat din Serbia, Srbijavoz, a suspendat în zorii zilei de sâmbătă toate transporturile pe reţeaua feroviară a ţării, cu câteva ore înaintea manifestaţiei antiguvernamentale din Belgrad.

Din noiembrie 2024, când 16 persoane şi-au pierdut viaţa la Novi Sad din cauza prăbuşirii copertinei la gara feroviară, organizaţiile studenţeşti sârbe au organizat manifestaţii paşnice pentru a denunţa corupţia endemică a guvernului preşedintelui naţionalist, Aleksandar Vucic, şi pentru a cere demisia acestuia, precum şi convocarea de noi alegeri.

În 2025, aceste acţiuni s-au extins în toată ţara şi au ajuns să adune aproximativ 300.000 de persoane într-o singură zi, declanşând cel mai mare val de proteste civice cunoscut în ţara balcanică.

Studenţii continuă să denunţe faptul că nu s-a realizat o anchetă transparentă asupra accidentului de la Novi Sad şi că, până în prezent, nimeni nu a fost tras la răspundere şi nu s-au stabilit responsabilităţi concrete.

