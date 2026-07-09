Zborurile cu destinația Zakynthos, deviate în Corfu, Salonic și Atena, după ce un F-16 a luat foc VIDEO

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Sunt imagini video cu un avion F-16 care a luat foc pe insula grecească Zakynthos.

Au apărut imagini care arată un F-16 în flăcări după o aterizare de urgență pe insula Zakynthos. Oficialii au anunțat că pilotul este în afara oricărui pericol, el fiind surprins îndepărtându-se de avion după aterizare.

Locotenent-colonelul Konstantinos Gravalos din cadrul Forțelor Aeriene Elene a declarat presei că F-16C Fighting Falcon, unul dintre cele peste 100 de avioane operate de forțele aeriene grecești, a suferit o defecțiune tehnică nespecificată în timpul unei misiuni de antrenament în 9 iulie 2026. Pilotul a ales să efectueze o aterizare de urgență pe aeroportul din Zakynthos.

Echipajele de pompieri au stins flăcările cu apă și spumă. Pilotul a părăsit aeronava ”pe picioare”, cupola și scaunul fiind prezente în avion, după cum a remarcat presa locală. Alte imagini, surprinse în timp ce aeronava se apropia de pistă, confirmă că trenul de aterizare nu a fost coborât.

Zborurile programate să sosească la aeroport au fost redirecționate către o serie de locații din apropiere, inclusiv Atena, Corfu și Salonic.