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DCNews Stiri Zborurile cu destinația Zakynthos, deviate în Corfu, Salonic și Atena, după ce un F-16 a luat foc VIDEO

Zborurile cu destinația Zakynthos, deviate în Corfu, Salonic și Atena, după ce un F-16 a luat foc VIDEO

Autor: Irina Constantin
Data publicării: 09 Iul 2026
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f16 zakynthos
captura video

Sunt imagini video cu un avion F-16 care a luat foc pe insula grecească Zakynthos.

Au apărut imagini care arată un F-16 în flăcări după o aterizare de urgență pe insula Zakynthos. Oficialii au anunțat că pilotul este în afara oricărui pericol, el fiind surprins îndepărtându-se de avion după aterizare. 

Locotenent-colonelul Konstantinos Gravalos din cadrul Forțelor Aeriene Elene a declarat presei că F-16C Fighting Falcon, unul dintre cele peste 100 de avioane operate de forțele aeriene grecești, a suferit o defecțiune tehnică nespecificată în timpul unei misiuni de antrenament în 9 iulie 2026. Pilotul a ales să efectueze o aterizare de urgență pe aeroportul din Zakynthos. 

Echipajele de pompieri au stins flăcările cu apă și spumă. Pilotul a părăsit aeronava ”pe picioare”, cupola și scaunul fiind prezente în avion, după cum a remarcat presa locală.  Alte imagini, surprinse în timp ce aeronava se apropia de pistă, confirmă că trenul de aterizare nu a fost coborât. 

Zborurile programate să sosească la aeroport au fost redirecționate către o serie de locații din apropiere, inclusiv Atena, Corfu și Salonic. 

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