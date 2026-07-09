Ursoaică eutanasiată după ce a reapărut în zona unui hotel din Poiana Brașov / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @myoceanstudio

O ursoaică a fost capturată și eutanasiată în Poiana Brașov, după ce a revenit în aceeași zonă în care a fost prinsă și relocată anul trecut. Decizia a fost luată de comisia de intervenție, care a constatat că animalul s-a întors în stațiune, în ciuda măsurilor aplicate anterior. Anunțul a fost făcut de Primăria Municipiului Brașov, printr-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook.

Potrivit autorităților locale, intervenția a avut loc în timpul nopții, în zona Hotelului Piatra Mare din Poiana Brașov.

„O ursoaică a fost capturată și eutanasiată în Poiana Brașov

În cursul nopții echipa de intervenție a capturat o ursoaică în zona Hotelului Piatra Mare.

Având în vedere că aceasta a fost alungată de mai multe ori și s-a constatat, în urma identificării după crotaliul pe care îl avea, că și anul trecut a mai fost capturată tot în Poiană, relocată și s-a întors în aceeași zonă, comisia a luat decizia eutanasierii ei”, transmite Primăria Brașov.

Situații similare au fost semnalate în mai multe județe din România, unde urșii vin în localități și tot mai aproape de oameni. Despre extinderea prezenței urșilor în afara habitatului montan a vorbit recent și vânătorul Dragoș Hârjoabă, după apariția unui urs în apropierea Bucureștiului. Acesta consideră că principalul motiv este creșterea populației de urși și competiția pentru teritoriu. În opinia sa, exemplarele dominante îi împing pe urșii mai tineri spre alte zone, inclusiv în apropierea localităților, unde animalele ajung să se obișnuiască cu prezența oamenilor.

Hârjoabă susține că relocarea nu rezolvă întotdeauna problema, deoarece unele exemplare revin în locurile din care au fost îndepărtate, iar întâlnirile dintre oameni și urși ar putea deveni tot mai frecvente dacă populația continuă să crească.

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