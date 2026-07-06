Ce poți face dacă ai probleme cu CFR. S-a lansat formularul „Spune-i direct ministrului experiența ta cu trenul”

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Problemele din trenurile CFR Călători au devenit tot mai vizibile în sesizările transmise de pasageri. Aer condiționat defect, întârzieri mari, lipsa informațiilor și condiții de călătorie sub așteptări apar frecvent în plângerile călătorilor din întreaga țară.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat că vrea să schimbe modul în care sunt colectate aceste probleme și să le vadă din experiența pasagerilor, nu doar din rapoarte administrative.

Într-o postare pe Facebook, ministrul descrie modul în care a ajuns să testeze chiar el sistemul de sesizări și diferența dintre realitate și documentele oficiale.

„În ultimele săptămâni, mulți dintre dumneavoastră mi-ați scris despre problemele pe care le întâmpinați în călătoria cu trenul: aer condiționat care nu funcționează, întârzieri, lipsă de informații, condiții de călătorie care nu sunt cele pe care le meritați”, scrie Radu Miruță.

Ministrul spune că a încercat să verifice funcționarea sistemului.

„Ca să văd cum funcționează sistemul și din perspectiva unui călător obișnuit, am sunat și eu la call center ul CFR să întreb câte sesizări au fost primite. Timp de 15 minute nu mi-a răspuns nimeni, după care am închis. Tipic, pe hârtie stăm aproape bine. Problema este că oamenii nu călătoresc pe hârtie”, susține Miruță.

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Formular nou pentru sesizări de la pasageri

Pentru a colecta date reale din teren, Ministerul Transporturilor a lansat un formular online prin care pasagerii pot raporta experiențele din tren.

Formularul cere informații precum:

tipul trenului Regio sau Interregio

numărul trenului

stația de plecare

vagonul în care se află pasagerul

funcționarea aerului condiționat

problema principală din vagon

dacă pasagerul ar recomanda sau nu călătoria.

Problemele pot include temperatură ridicată, curățenie slabă, toalete nefuncționale, scaune deteriorate, iluminat defect sau zgomot.

Numărul de telefon este solicitat pentru validarea sesizării.

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Ce se întâmplă cu datele colectate

Ministerul Transporturilor anunță că va strânge informațiile din toată țara timp de cel puțin două săptămâni. Ulterior, datele vor fi analizate pentru a identifica rutele cu probleme și tipurile de deficiențe care apar cel mai des.

Pe baza acestor rezultate pot fi luate măsuri administrative, inclusiv verificări și sancțiuni acolo unde se constată nereguli, inclusiv în zona de mentenanță.

Ce poți face dacă ai o problemă în tren

Dacă te confrunți cu probleme în timpul unei călătorii cu CFR Călători, ai mai multe opțiuni.

Spui imediat personalului din tren

Conductorul sau controlorul poate înregistra problema și poate încerca o soluție pe loc, în funcție de situație. Este primul pas atunci când condițiile din vagon sunt improprii.

Completezi formularul Ministerului Transporturilor

Noua platformă este gândită pentru raportare rapidă. Este important pentru autorități deoarece centralizează experiențele pasagerilor.

Depui reclamație la CFR Călători

Sesizarea oficială se face către operatorul feroviar și trebuie să includă detalii despre tren, oră, rută și problema întâlnită. Aceste reclamații sunt analizate intern.

Păstrezi dovezi

Biletul, ora călătoriei și fotografiile pot ajuta la verificarea situației, mai ales dacă problemele se repetă pe aceeași rută.

Autoritățile spun că există o diferență între datele raportate intern și experiența din trenuri. De aceea, colectarea informațiilor de la pasageri devine un instrument important pentru a înțelege unde apar problemele din sistem.

În viziunea Ministerului Transporturilor, aceste sesizări pot arăta unde lipsesc investițiile, unde nu se respectă mentenanța și unde serviciile nu corespund standardelor așteptate de călători.