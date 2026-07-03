Misiune de foc pentru pompierii români în Franța. Peste 150 de butelii GPL, evacuate din calea flăcărilor

Pompierii români aflați în misiune în Franța au intervenit la un incendiu violent care s-a extins într-un camping, unde au evacuat peste 150 de butelii GPL.

Pompierii români aflați în misiunea de prepoziționare în Republica Franceză au intervenit, ieri, în sprijinul autorităților franceze, pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetație care s-a propagat la un camping, afectând o suprafață de mai multe hectare.

Solicitarea de sprijin a fost primită în jurul orei 13:00. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent la vegetație și la coronamentul arborilor, extinzându-se cu rapiditate către căsuțele din interiorul campingului. Misiunea s-a desfășurat în condiții deosebit de dificile, din cauza vântului puternic, care a favorizat propagarea flăcărilor și a îngreunat acțiunile de stingere.

Peste 150 de butelii GPL, evacuate pentru a preveni exploziile

Un risc major l-a reprezentat prezența unui număr mare de butelii GPL în incinta campingului, fiecare căsuță fiind dotată cu cel puțin o astfel de butelie. Pentru reducerea pericolului de explozie, pompierii români au evacuat peste 150 de butelii GPL.

Încă din primele momente ale misiunii, echipajele române au constituit dispozitive de intervenție pentru limitarea propagării incendiului și protejarea construcțiilor aflate în pericol. Totodată, au identificat și utilizat surse de alimentare cu apă care au asigurat continuitatea operațiunilor de stingere.

În sprijinul autorităților franceze au acționat peste 20 de pompieri români, cu trei autospeciale de stingere a incendiilor de pădure, cu o capacitate de 3.000 de litri fiecare, o autospecială de stingere de mare capacitate, de 10.000 de litri, o cisternă de 30.000 de litri, o autospecială de primă intervenție și comandă și o autospecială radio.

Intervenție comună cu echipele franceze și mijloacele aeriene

Intervenția s-a desfășurat sub coordonarea autorităților franceze, în cooperare cu echipele locale de intervenție și cu sprijinul mijloacelor aeriene de stingere.

Prin profesionalismul și efortul depus alături de omologii francezi, pompierii români au contribuit la limitarea propagării incendiului în sectoarele repartizate. Având în vedere suprafața afectată, intensitatea vântului și riscul ridicat de reaprindere, misiunea a continuat și pe timpul nopții, prin supravegherea permanentă a zonei, lichidarea focarelor active și prevenirea apariției unor noi incendii.

Intervenția desfășurată în Franța reconfirmă capacitatea de răspuns a pompierilor români în cadrul misiunilor internaționale și importanța cooperării europene în gestionarea incendiilor de vegetație de amploare.