Locuințele din România rămân accesibile: București și Timiș, printre cele mai avantajoase piețe. Cluj și Craiova, cele mai greu de cumpărat / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @ASphotofamily

Piața imobiliară din România păstrează un nivel bun de accesibilitate în multe județe. În cele mai multe zone ale țării, venitul obținut în mai puțin de două luni de muncă poate acoperi costul unui metru pătrat de locuință, potrivit calculelor realizate de Imobiliare.ro.

Diferențele dintre județe rămân însă mari. București și Timiș se află printre cele mai accesibile piețe imobiliare din marile centre urbane, în timp ce Cluj și Dolj au cel mai redus nivel de accesibilitate pentru cei care vor să cumpere o locuință.

Capitala are cea mai mare ofertă de apartamente și case la vânzare din România, dar prețurile au crescut semnificativ. Veniturile mai mari ale bucureștenilor au compensat însă o parte importantă din scumpiri.

„Câştigurile bucureştenilor, care au urmat de-a lungul timpului un trend ascendent şi le depăşesc pe cele obţinute de restul românilor, reuşesc să pondereze în mare parte scumpirile, păstrând accesibilitatea la un nivel favorabil”, se precizează în comunicatul Imobiliare.ro.

Bucureștiul are un indice de accesibilitate de 0,66. Piața rezidențială diferă mult de la un cartier la altul, atât în ceea ce privește calitatea și vechimea locuințelor, cât și prețurile cerute de proprietari.

Capitala include unele dintre cele mai ieftine zone din marile orașe pentru cei care vor să cumpere o locuință. În același timp, anumite zone au prețuri care depășesc inclusiv costurile de achiziție din Cluj-Napoca.

De la începutul anului 2024, prețul apartamentelor și caselor din București a crescut cu 37%. În aprilie, prețul mediu a ajuns la 2.125 euro pe metru pătrat.

Salariile nete ale angajaților din companiile cu sediul în Capitală sunt cele mai mari din țară. Media se apropie de 1.400 de euro pe lună, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, citate în comunicat.

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Ilfov oferă mai mult spațiu la un preț mai mic decât Bucureștiul

Județul Ilfov are un indice de accesibilitate de 0,69. Pentru mulți cumpărători din zona Bucureștiului, localitățile din Ilfov oferă locuințe mai spațioase și, în multe cazuri, prețuri mai mici.

Prețul mediu cerut pentru locuințele scoase la vânzare în Ilfov este de 1.596 euro pe metru pătrat. Suma rămâne sub nivelul practicat în București.

Zona periurbană le oferă cumpărătorilor șansa de a obține mai mult spațiu cu un buget similar. Pentru unii, mutarea în Ilfov permite trecerea de la un apartament la o casă cu curte.

Costul acestei alegeri apare în timpul petrecut zilnic pe drumul spre serviciu și spre casă.

Timiș concurează cu București pentru accesibilitatea locuințelor

Județul Timiș are un indice de accesibilitate de 0,66, același nivel înregistrat în București. Astfel, cele două piețe concurează pentru poziția de cea mai accesibilă piață imobiliară dintre marile centre urbane ale țării.

Sibiul are, la rândul său, o piață rezidențială care atrage atât cumpărători, cât și investitori.

Brașov, Iași și Constanța, județe care includ unele dintre cele mai mari orașe din România, au niveluri de accesibilitate apropiate.

Cluj și Dolj au cel mai redus nivel de accesibilitate pentru cumpărători

La polul opus se află Cluj și Dolj. Aici, accesibilitatea locuințelor este cea mai redusă în contextul achiziției unei proprietăți.

Situația diferă însă de la un județ la altul. Salariile și ritmul în care au crescut prețurile apartamentelor și caselor influențează direct capacitatea oamenilor de a cumpăra o locuință.

Caraș-Severin și Harghita au beneficiat în ultima perioadă de investiții importante din mediul privat. Veniturile au crescut, iar prețurile locuințelor au rămas printre cele mai mici din România.

„Cu una dintre cele mai mari rate de proprietari din Europa, locuinţele din România rămân încă accesibile, deşi există diferenţe mari de la o regiune la alta. Dacă Timişoara şi Bucureştiul concurează pentru titlul de cel mai accesibil mare oraş al ţării, cu menţiunea că în Bucureşti diversitatea mare a ofertei şi excedentul de ofertă pe segmentul ieftin contribuie din plin la preţul mediu al oraşului, Cluj-Napoca şi Craiova îşi împart statutul de cel mai puţin accesibile oraşe pe piaţa imobiliară. Totuşi, la nivel naţional, cele mai accesibile judeţe rămân cele unde oferta imobiliară este alcătuită preponderent din locuinţe vechi şi unde, per ansamblu, avem o dinamică mai mică”, a explicat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro, în comunicatul citat de Agerpres.

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Cum se calculează indicele de accesibilitate al locuințelor din România

Pentru calculul Indicelui de accesibilitate, Imobiliare.ro a folosit datele Institutului Național de Statistică referitoare la câștigul salarial mediu net lunar. Compania a convertit veniturile din lei în euro și le-a comparat cu prețurile medii cerute pentru apartamente și case în cele 41 de județe și în municipiul București.

Analiza are la bază anunțurile publicate pe platforma imobiliară și arată cât de diferită poate fi capacitatea de cumpărare de la o regiune la alta.