Incendiu în Delta Dunării. Raed Arafat: Pericol de propagare către fondul forestier - VIDEO

Imagine cu rol ilustrativ. Foto: Inquam Photos/ George Călin

Un incendiu puternic a izbucnit luni în zona Ostrovului Babina, în apropiere de Chilia Veche, județul Tulcea.

Un incendiu de proporții a izbucnit în zona Ostrovului Babina, în apropiere de Chilia Veche, județul Tulcea. ISU Tulcea a anunțat că pompierii intervin luni seară la fața locului. Flăcările au cuprins vegetația uscată și există pericolul ca incendiul să se extindă la fondul forestier. Potrivit șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, în Delta Dunării, unde accesul terestru este dificil, capacitatea de intervenție pe apă este esențială.

"Pompierii militari din cadrul Detașamentului Tulcea intervin pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la vegetație uscată, în zona Ostrovului Babina, în apropiere de Chilia Veche, cu pericol de propagare a incendiului și la fondul forestier", a transmis luni ISU Tulcea.

Raed Arafat: Intervenția se desfășoară cu nava multirol a ISU Tulcea, achiziționată cu fonduri europene

La misiunea de stingere a incendiului participă militarii din cadrul Detașamentului Tulcea, care intervin cu o navă multirol achiziționată cu fonduri europene, alături de personalul Ocolului Silvic. În sprijinul lor a venit și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Chilia, cu o ambarcațiune.

"Intervenție în zona Ostrovului Babina. Pompierii militari din cadrul Detașamentului Tulcea intervin pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată, cu pericol de propagare către fondul forestier.

Intervenția se desfășoară cu nava multirol a ISU Tulcea, achiziționată cu fonduri europene, alături de personalul Ocolului Silvic și de voluntarii SVSU Chilia, care intervin cu o ambarcațiune.

În Delta Dunării, unde accesul terestru este dificil, capacitatea de intervenție pe apă este esențială. Fondurile europene înseamnă, concret, echipamente moderne care sunt astăzi în teren, la nevoie. Respect tuturor celor care intervin!", a scris Raed Arafat pe Facebook.