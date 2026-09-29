E.S. Adrian Zuckerman, discurs despre moștenirea Reginei Maria și relația România-SUA, la 100 de ani de la vizita istorică în America: „România nu are un prieten mai bun decât Statele Unite”

Fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman, a vorbit, marți, cu ocazia participării la evenimentul de lansare a volumului „REGINA - In Honorem Arhitectei României Mari”, despre Regina Maria, despre legătura construită de aceasta între România și Statele Unite și despre importanța pe care relația dintre cele două țări o are și astăzi, la 100 de ani de la vizita istorică a Reginei în America.

E.S. Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, a participat, marți, la evenimentul de lansare a volumului „REGINA - In Honorem Arhitectei României Mari”, organizat cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la vizita istorică a Reginei Maria în Statele Unite ale Americii și Canada.

În discursul său, Adrian Zuckerman a evidențiat rolul Reginei Maria în consolidarea relațiilor româno-americane, subliniind totodată importanța parteneriatului strategic dintre cele două țări.

Redăm discursul integral al E.S. Adrian Zuckerman:

„Distinși invitați, doamnelor și domnilor,

În spatele structurilor geopolitice moderne ale Europei se află povești despre curaj, viziune, prietenie și diplomație personală.

Astăzi, privim cu un secol în urmă pentru a omagia una dintre cele mai remarcabile personalități ale României: Regina Maria.

În urmă cu un secol, Regina Maria a înțeles un lucru care rămâne valabil și astăzi: securitatea, prosperitatea și libertatea României depind de o relație puternică cu Statele Unite ale Americii.

Ea a înțeles că diplomația nu se limitează la tratate și guverne. Ea se construiește și prin relații personale, schimburi culturale, încredere și curaj.

Regina Maria, una dintre cele mai extraordinare ambasadoare neoficiale ale României în America

Regina Maria a devenit una dintre cele mai extraordinare ambasadoare neoficiale ale României în America.

În timpul Primului Război Mondial, România a îndurat ocupația, devastarea și suferințe imense. Regina Maria a muncit neobosit pentru poporul român, menținând relații cu organizații umanitare americane și cu cei care sprijineau România. Corespondența sa cu președintele Woodrow Wilson reflecta importanța pe care o acorda sprijinului american pentru România.

Diplomația sa a continuat și după război.

În 1919, a călătorit la Paris, în timpul Conferinței de Pace, și a susținut personal interesele României. Ea a înțeles că viitorul României urma să fie determinat nu doar pe câmpurile de luptă, ci și prin convingere, relații personale și capacitatea de a prezenta cauza României în fața lumii.

Apoi, în 1926, a traversat Atlanticul.

Călătoria sa în America a devenit un eveniment cultural extraordinar. A fost întâmpinată cu un entuziasm uriaș, a fost sărbătorită printr-o paradă cu confetti pe străzile New Yorkului și a fost primită la Casa Albă de președintele și doamna Calvin Coolidge.

A călătorit prin America atât în calitate de suverană, cât și de ambasadoare neoficială a României.

Poate că cel mai durabil simbol al acestei călătorii se afla departe de Washington — în vestul Americii.

La 3 noiembrie 1926, Regina Maria a inaugurat și a dedicat Muzeul de Artă Maryhill, încă neterminat, în statul Washington, la invitația prietenului său, Samuel Hill. Peste 2.000 de persoane au participat la eveniment.

Ea a donat peste 70 de obiecte, inclusiv obiecte personale, ceramică populară românească, icoane ortodoxe și textile.

Prin acest gest, ea a oferit României o prezență culturală permanentă în America.

Astăzi, colecțiile românești de la Maryhill păstrează o legătură concretă între cele două țări ale noastre — o legătură între tradițiile românești și instituțiile culturale americane.

Și chiar săptămâna trecută, orașul New York a adăugat un nou simbol acestei legături, desemnând intersecția dintre East 38th Street și Third Avenue drept „Queen Marie of Romania Corner”, marcând astfel o sută de ani de la vizita sa istorică în America.

În urmă cu un secol, Regina Maria a adus România în America. Dar ea a făcut mai mult decât să creeze un moment de bunăvoință. A contribuit la instituirea unui model de parteneriat — unul construit pe încredere, relații personale, înțelegere culturală și credința comună în importanța libertății.

Acest model a dăinuit.

România și America, aliați și parteneri în Europa

Astăzi, America și România sunt alături, ca aliați și parteneri în Europa. Relația pe care Regina Maria a contribuit să o cultive a devenit un parteneriat strategic cuprinzător.

România este un aliat NATO pe flancul estic al Alianței și un partener esențial pentru securitatea la Marea Neagră. Diplomația informală a unei regine s-a transformat în cooperare instituțională între două națiuni aliate. Prieteniile personale au devenit parteneriate militare, relații economice, schimburi educaționale și legături durabile între popoarele noastre.

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei și, implicit, împotriva Europei, a adus amenințările conflictului direct în apropierea României și a regiunii Mării Negre. România s-a confruntat cu incidente provocate de drone, riscuri maritime, amenințări la adresa infrastructurii critice și amenințări la adresa democrației sale.

România trebuie să își apere teritoriul, spațiul aerian și infrastructura critică și să își consolideze securitatea cibernetică și reziliența.

Mai important, România trebuie să își apere instituțiile democratice împotriva coerciției, corupției, dezinformării și ingerințelor străine. Acestea au fost ținta unor atacuri din partea Rusiei și a unor actori care acționează ca intermediari sau susținători ai intereselor rusești.

Aici, moștenirea Reginei Maria rămâne deosebit de relevantă. Ea a înțeles că securitatea națională depinde nu doar de armate și alianțe, ci și de încrederea publică, de încrederea unei națiuni în propriile forțe și de curajul de a-și apăra valorile.

Mai presus de toate, alianța noastră trebuie să păstreze libertățile care îi dau sens.

Democrația și libertatea nu sunt bunuri tranzacționabile. Sunt principii fundamentale.

Ele depind de instituții transparente, de lideri responsabili și de funcționari publici care înțeleg că guvernarea există pentru a servi cetățenii.

Ele depind, de asemenea, de cetățeni dispuși să participe, să fie în dezacord în mod pașnic, să apere instituțiile constituționale și să ceară integritate în viața publică.

Regina Maria a înțeles curajul necesar pentru a sluji — curajul de a vorbi atunci când acest lucru este nepopular sau dificil, de a construi relații peste granițe și de a pune interesele naționale mai presus de avantajul și confortul personal.

Aceasta este o moștenire care merită să fie păstrată în memorie — și o responsabilitate pentru fiecare generație.

Nu ar trebui să ne întrebăm doar ce pot face țările noastre pentru noi, ci și ce suntem pregătiți să facem noi pentru țările noastre, pentru comunitățile noastre și pentru instituțiile democratice pe care le-am moștenit.

Președintele John F. Kennedy le-a reamintit americanilor: „Nu întreba ce poate face țara ta pentru tine, ci întreabă ce poți face tu pentru țara ta.”

Ca români și americani, să ne reafirmăm angajamentul față de democrație, libertate, demnitatea umană, statul de drept, transparență, responsabilitate, securitate și prietenia dintre popoarele libere.

Lumina libertății care strălucește de pe un deal din America încă luminează cu putere.

Să lucrăm împreună pentru a ne asigura că ea strălucește la fel de puternic și în România.

Să construim o Românie sigură, prosperă, democratică și încrezătoare în locul care îi revine de drept printre națiunile libere.

Să construim o alianță întemeiată nu doar pe forța militară, ci și pe încredere, valori comune și respect pentru demnitatea umană.

Regina Maria nu a fost doar o regină care a traversat un ocean.

A fost o româncă ce a înțeles că îndrăzneala și prietenia pot schimba istoria.

O sută de ani mai târziu, puntea pe care ea a contribuit să o construiască încă există — nu doar în muzee și în amintiri, ci și în alianța dintre cele două țări ale noastre și în efortul comun de a apăra libertatea.

Să avem înțelepciunea de a o consolida, curajul de a o apăra și viziunea de a o lăsa mai puternică pentru cei care ne vor urma.

Așa cum am spus întotdeauna, România nu are un prieten mai bun decât Statele Unite ale Americii.

Dumnezeu să binecuvânteze România.

Dumnezeu să binecuvânteze Statele Unite ale Americii.

Și Dumnezeu să binecuvânteze prietenia trainică dintre cele două națiuni ale noastre.

Vă mulțumesc”, a fost discursul fostului ambasador.

Discursul E.S. Adrian Zuckerman, în limba engleză:

"Distinguished guests, ladies and gentlemen,

Behind Europe’s modern geopolitical structures lie stories of courage, foresight, friendship, and personal diplomacy.

Today, we look back one hundred years to honor one of Romania’s most remarkable figures: Queen Marie.

A century ago, Queen Marie understood something that remains true today: Romania’s security, prosperity, and freedom depend upon a strong relationship with the United States of America.

She understood that diplomacy was not limited to treaties and governments. It was also built through personal relationships, cultural exchange, trust, and courage.

Queen Marie became one of Romania’s most extraordinary informal ambassadors to America.

During the First World War, Romania endured occupation, devastation, and immense suffering. Queen Marie worked tirelessly for the Romanian people, maintaining relationships with American humanitarian organizations and supporters. Her correspondence with President Woodrow Wilson reflected the importance she placed on American assistance to Romania.

Her diplomacy continued after the war.

In 1919, she traveled to Paris during the Peace Conference and personally advocated for Romania’s interests. She understood that Romania’s future would be determined not only on battlefields, but also through persuasion, relationships, and the ability to make Romania’s case to the world.

Then, in 1926, she crossed the Atlantic.

Her American journey became an extraordinary cultural event. She was welcomed with enormous enthusiasm, celebrated with a ticker-tape parade in New York, and received at the White House by President and Mrs. Calvin Coolidge.

She traveled across America as both a royal visitor and an unofficial ambassador for Romania.

Perhaps the most enduring symbol of that journey was far from Washington—in the American West.

On November 3, 1926, Queen Marie dedicated the still-unfinished Maryhill Museum of Art in Washington State, at the invitation of her friend Samuel Hill. More than 2,000 people attended.

She donated more than 70 objects, including personal possessions, Romanian folk pottery, Orthodox icons, and textiles.

In doing so, she gave Romania a permanent cultural presence in America.

Today, Maryhill’s Romanian collections preserve a tangible connection between our two countries—a connection between Romanian traditions and American cultural institutions.

And just last week, New York City added another symbol of that connection, designating the intersection of East 38th Street and Third Avenue as “Queen Marie of Romania Corner,” marking one hundred years since her historic American visit.

A century ago, Queen Marie brought Romania to America. But she did more than create a moment of goodwill. She helped establish a pattern of partnership—one built on trust, personal relationships, cultural understanding, and a shared belief in the importance of freedom.

That pattern has endured.

Today, America and Romania stand together as allies and partners in Europe. The relationship Queen Marie helped nurture has become a comprehensive strategic partnership.

Romania is a NATO ally on the Alliance’s eastern flank and a vital partner in Black Sea security. The informal diplomacy of a queen has become institutional cooperation between two allied nations. Personal friendships have become military partnerships, economic relationships, educational exchanges, and enduring bonds between our peoples.

Russia’s war against Ukraine, and Europe, has brought the threats of conflict directly to Romania and the Black Sea region. Romania has faced drone incidents, maritime risks, threats to critical infrastructure and threats to its democracy.

Romania must defend its territory, airspace, critical infrastructure and strengthen cybersecurity and resilience.

More importantly Romania must defend its democratic institutions against coercion, corruption, disinformation, and foreign interference. They have been under Russian, and Russian proxies’, attacks

This is where Queen Marie’s legacy remains especially relevant. She understood that national security depends not only on armies and alliances, but also on public trust, national confidence, and the courage to defend a country’s values.

Above all, our alliance must preserve the freedoms that give it purpose.

Democracy and liberty are not transactional commodities. They are fundamental principles.

They depend upon transparent institutions, accountable leaders, and public officials who understand that government exists to serve the people.

They depend, too, upon citizens willing to participate, disagree peacefully, defend constitutional institutions, and insist upon integrity in public life.

Queen Marie understood the courage required to serve—to speak out when unpopular or difficult, to build relationships across borders, and to put national interests above personal advantage and comfort.

That is a legacy worth remembering—and a responsibility for every generation.

We should ask not only what our countries can provide for us, but what we are prepared to contribute to our countries, our communities, and the democratic institutions we have inherited.

President John F. Kennedy reminded Americans: “Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country.”

As Romanians and Americans, let us recommit ourselves to democracy, liberty, human dignity, the rule of law, transparency, accountability, security, and friendship between free peoples.

The light of freedom that shines from a hilltop in America still shines bright.

Let us work together to ensure that it shines just as bright in Romania.

Let us build a Romania that is secure, prosperous, democratic, and confident in its rightful place among free nations.

Let us build an alliance founded not only on military strength, but also on trust, shared values, and respect for human dignity.

Queen Marie was not simply a queen who crossed an ocean.

She was a Romanian who understood that courage and friendship can change history.

One hundred years later, the bridge she helped build still stands—not only in museums and memories, but in the alliance between our two countries and in the shared work of defending freedom.

May we have the wisdom to strengthen it, the courage to defend it, and the vision to leave it stronger for those who follo

As I have always said, Romania has no better friend than the United States of America.

God bless Romania.

God bless the United States of America.

And God bless the enduring friendship between our two nations.

Thank you".

La evenimentul organizat la Muzeul Național Cotroceni a participat, marți, și președintele Nicușor Dan, care a avut un mesaj pentru partidele politice, înainte cu o zi de votul pentru învestirea Guvernului Mureșan în Parlament.