Plăcinta „ca la Dubai”, dar făcută românește: Crocantă, cu fistic și brânză dulce, se vinde la metru în București, în Rond Alba Iulia

Plăcinta „ca la Dubai”, dar făcută românește: crocantă, cu fistic și brânză dulce, se vinde la metru în Rond Alba Iulia - București.

Dubaiul are ciocolata cu fistic, dar în Capitală se găsește plăcinta crocantă, cu fistic și brânză dulce, la metru, în Rond Alba Iulia.

În acest weekend, la Festivalul de Plăcinte și Merinde Urbane din Rond Alba Iulia, tradiția românească primește un twist neașteptat: plăcinta crocantă cu fistic și brânză dulce, pregătită în foi fine și rumenite, care va fi făcută în variante spectaculoase și vândută la metru.

Gustul „Dubai”, reinventat în stil românesc

Ideea pornește de la unul dintre cele mai populare gusturi ale momentului - combinația de fistic și texturi crocante care a făcut celebru „stilul Dubai” - dar îl aduce într-o poveste cu parfum românesc: brânză dulce, plăcintă proaspăt coaptă și multă poftă.

Pe scurt, dacă Dubaiul a pus fisticul în ciocolată, la Rond Alba Iulia el se găsește în plăcintă.

Și pentru că un festival al plăcintelor nu poate uita de unde a plecat, lângă vedeta crocantă rămân la loc de cinste rețetele care ne duc direct cu gândul la mesele de acasă: poale-n brâu moldovenești, langoși și cozonaci domnești, pregătite după rețete tradiționale.

„Respectăm tradiția, dar ne place și să ne jucăm cu gusturile. Pe lângă poalele-n brâu moldovenești, langoși și cozonacii domnești, anul acesta facem o plăcintă crocantă cu fistic și brânză dulce, pe care o vom vinde la metru”, este provocarea dulce pregătită pentru vizitatorii festivalului.

Câtă plăcintă poți mânca? La Rond Alba Iulia răspunsul se măsoară în metri

De aici apare și provocarea weekendului: cine vine cu gașca poate comanda un metru de plăcintă și să vadă cât rezistă pe masă. Probabil nu foarte mult.

Festivalul de Plăcinte și Merinde Urbane se desfășoară în perioada 24-27 septembrie 2026, în Rond Alba Iulia din București, și aduce timp de patru zile plăcinte tradiționale, bunătăți pregătite pe loc, grătare, produse românești și atmosfera unui târg de toamnă.

Așadar, weekendul acesta se înregistrează o nouă unitate de măsură pentru poftă: metrul de plăcintă.

24-27 septembrie 2026

Rond Alba Iulia - București

Festivalul de Plăcinte și Merinde Urbane