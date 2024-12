Ciocolata Dubai, așa cum nu ți-ai imaginat-o vreodată! Cum și de ce așa ceva? - FOTO în articol

Vezi și - Ciocolata Dubai, trend de ”bogați și șmecheri”, să vadă lumea ce viață bună duci, să bagi în pofte copiii și gravidele. Dinicu o spune cel mai bine: Dr*cu-n ea de... porcărie

Este de notorietate că unele produse banale, precum unt, deodorante, cașcaval, lame de ras, șampon sau conserve să fie ținute în cutii transparente antifurt pe rafturile magazinelor, dar cine s-ar fi gândit că până și ciocolata tip Dubai să fie depozitată astfel?! Luând la pas un hypermarket, am observat că ciocolata tip Dubai, făcută de mai mulți producători, este expusă la raft în cutii de plastic transparente antifurt!

Cum s-a ajuns aici. De ce să fie ținută ciocolata tip Dubai în cutii transparente, de plastic, antifurt?

Practic, înseamnă că ”grămada” cere vârf și vrea să fie în trend, cu orice preț! Se pare că unii oameni, probabil tineri, au ajuns să fure din magazine ciocolată Dubai, ca apoi să se laude pe net, pe Facebook, Instagram și alte rețele sociale, că sunt bogați, cool, la modă etc. Altfel, nu se poate explica logic de ce hypermarketul a ajuns să o depoziteze în acele cutii transparente antifurt! Sau o fi altă explicație? Totuși, după cum se vede în poze, ciocolata tip Dubai pe care am surprins-o în poze nu are un preț atât de mare, respectiv 12 lei și 22 lei. Dar, fiind în trending, probabil a prezentat un risc mai mare de furt, altfel, reprezentanții magazinului n-ar fi luat această decizie.

FOTO

Foto Andrei Itu - DC News

Foto Andrei Itu - DC News

De remarcat este faptul că trendul cu ciocolata Dubai, în care numeroși producători se întrec să prepare celebra ciocolată cu umplutură de kataif tras în unt și cremă de fistic, a ajuns la cote de neimaginat, dovadă fiind și că, în căutările de pe Google în anul 2024, sintagma ”ciocolata Dubai” ocupă un loc fruntaș.

Vezi și - Cum se prepară faimoasa ciocolată din Dubai, cu fistic și cataif, cea mai scumpă din lume. Rețeta virală care a "inundat" TikTok-ul / VIDEO

Iată cum poți prepara cea mai scumpă ciocolată din lume, cu cremă de fistic și cataif prăjit, așa cum se face în Dubai! Pentru baza de ciocolată, ai nevoie de următoarele ingrediente:

200 g ciocolată neagră (minim 70% cacao)

200 g ciocolată cu lapte

100 g unt1 linguriță de ulei (de preferat, ulei de cocos)

Pentru cataif:

100 g cataif (fidea fină)

50 g zahăr

2 linguri de unt topit

Pentru crema de fistic (în cazul în care nu ai găsit în magazin cremă de fistic gata făcută):

200 g fistic decojit

100 g zahăr pudră

50 g unt

100 ml smântână pentru frișcă

1 linguriță de apă de trandafiri (opțional, pentru aromă orientală)

Instrucțiuni:

Pregătirea cataifului:

Într-o tigaie, topește 2 linguri de unt și pune zahărul, amestecând până se topește și se caramelizează ușor. Apoi, adaugă cataiful mărunțit și prăjește-l până devine auriu și crocant. Scoate-l pe o farfurie și lasă-l să se răcească.

Citește mai multe detalii despre pregătirea cremei de fistic, topirea ciocolatei și montarea desertului, aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News