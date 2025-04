Aderarea României la OCDE: Parlamentul lucrează la o lege în sprijinul antreprenorilor. Când vor avea loc primele modificări fiscale

Deputatul Dragoș Ciobotaru afirmă că Parlamentul lucrează intens la modificarea legislației fiscale și economice în sprijinul mediului de afaceri, pentru ca România să poată îndeplini criteriile de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), primele schimbări fiind așteptate în a doua parte a anului 2025.



Ciobotaru susține că noile măsuri vor viza, printre altele, relația companiilor cu statul.



"Bugetul este construit pe niște reguli care nu au fost încă legiferate și se lucrează la ele. Sunt mai multe scenarii de fiscalitate la care lucrează colegii de la Comisia de Buget-Finanțe, însă avem nevoie să modificăm legislația și în funcție de cerințele celor 13 state care nu ne-au acordat avizul pentru aderarea la OCDE deocamdată. Am primit de la 12 state avizul, mai avem încă 13. Am făcut solicitările pentru a grăbi aderarea la OCDE, termenul ar fi 2026 - 2027, însă pentru a ajunge acolo avem nevoie de la fiecare țară membră OCDE să ne transmită ce consideră ei că trebuie modificat. (...) Primele modificări vor fi în a doua parte a anului 2025. (...) Nu vorbim de creștere de taxe (...), vorbim 100% despre reguli în piață în relația cu statul român. Și a doua parte de legislație va fi în anul 2026. Va fi și legată de bugetul pe anul 2026, și legată de solicitările statelor care trebuie să vizeze de aderarea noastră la OCDE", a declarat Dragoș Ciobotaru, sâmbătă, într-o conferință de presă.



Potrivit acestuia, modificările vor include reguli clare privind avizele, autorizările și rambursările de TVA.



"Legea este destul de completă și complexă. Trebuie să lucrăm la principii mai mult, și la reguli în business în ceea ce privește relația cu statul român, atât Autoritatea Publică Locală, cât și cu instituțiile publice din domeniul avizării, în special. (...) În momentul în care o societate are de primit 10 milioane TVA de la statul român și tot acea societate intră într-o incapacitate de plată din cauză că nu și-a primit banii la timp, nu poate să vină statul în continuare să-l execute silit pentru că nu și-a achitat niște datorii mult mai mici. Poate are datorii de 200.000 de lei și el are de primit zece milioane la statul român", a spus Ciobotaru.



El a explicat că modificările legislative sunt considerate esențiale atât pentru susținerea antreprenorilor, cât și pentru îndeplinirea cerințelor impuse de cele 13 state care nu și-au exprimat încă acordul pentru aderarea României la OCDE. Termenul estimat pentru finalizarea procesului de aderare este 2026-2027, potrivit Agerpres.

