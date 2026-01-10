Caz șocant în Londra: O mamă, împușcată în fața fiului ei de un an, în casa în care locuiau. S-au tras 7 focuri de armă, prin ușă

Caz șocant în Londra. O mamă a fost împușcată de mai multe ori în fața fiului ei de un an de către doi bărbați care purtau glugi.

Poliția a fost chemată la o casă de pe strada Cronin din Peckham, sud-estul Londrei, în urma unor relatări despre focuri de armă trase chiar înainte de ora 23:00, în Ajunul Crăciunului, scrie Daily Mail.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au găsit victima în stare critică, cu multiple răni prin împușcare, iar ea a fost dusă de urgență la spital cu o ambulanță. Femeia și-a petrecut Crăciunul într-o unitate de Terapie Intensivă și este încă internată în secție, primind tratament.

Poliția Metropolitană a confirmat că fiul victimei, în vârstă de un an, se afla în casă în momentul atacului, dar, din fericire, nu a fost rănit.

Atacatorii au tras prin ușă șase focuri de armă

Anchetatorii credcă doi bărbați s-au dus la ușa din față a casei, îmbrăcați în haine închise la culoare, cu glugi pe cap, înainte de a trage șapte focuri de armă prin ușa din față. Ambii au fugit apoi pe jos în direcția Commercial Way.

„Acesta a fost un act de violență șocant, comis la domiciliul unei familii unde era prezent un copil mic. Este vital să-i identificăm pe cei responsabili și să asigurăm dreptate pentru victimă. Suntem deosebit de interesați să auzim de la oricine s-a aflat în zona Cronin Street, Commercial Way sau Moody Road între orele 21:45 și 23:45 în seara zilei de 24 decembrie”, a declarat inspectorul detectiv Jordan Gardner, care conduce ancheta în acest caz.

Polițiștii britanici îi roagă pe cei care au informații despre atac să sune la 101 și să menționeze codul CAD 6674/24DEC25. Alternativ, martorii pot oferi informații anonim către Crimestoppers la numărul de telefon 0800 555 111.