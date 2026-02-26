€ 5.0955
DCNews Stiri Preşedintele Forumului Economic Mondial a demisionat, după ce s-a aflat despre legăturile sale cu pedofilul Jeffrey Epstein
Data actualizării: 15:57 26 Feb 2026 | Data publicării: 15:50 26 Feb 2026

Preşedintele Forumului Economic Mondial a demisionat, după ce s-a aflat despre legăturile sale cu pedofilul Jeffrey Epstein
Autor: Doinița Manic

imagine cu Borge Brende, preşedintele Forumului de la Davos Preşedintele Forumului Economic Mondial a recunoscut că s-a întâlnit cu Jeffrey Epstein. Foto: Agerpres.

Preşedintele Forumului de la Davos, Borge Brende, a demisionat, după ce s-a aflat despre legăturile sale cu pedofilul Jeffrey Epstein.

Preşedintele Forumului Economic Mondial de la Davos (WEF), norvegianul Borge Brende, şi-a anunţat joi demisia. Se întâmplă în contextul în care el este vizat de o anchetă internă privind legăturile sale cu pedofilul miliardar american Jeffrey Epstein, care a traficat sexual fete pentru membri ai elitelor politice şi de afaceri pe care-i găzduia la petreceri pe insula sa privată, relatează Agerpres, citând AFP şi EFE. Borge Brende a schimbat peste o sută de mesaje text şi e-mailuri cu Jeffrey Epstein şi s-a întâlnit cu acesta de trei ori.

"În urma unei reflecţii atente, am decis să demisionez din funcţia de preşedinte şi director general al Forumului Economic Mondial (...) Sunt convins că Forumul îşi va putea continua importanta sa activitate fără perturbări", a scris într-un comunicat fostul diplomat norvegian.

Când s-a aflat despre legăturile lui Borge Brende cu pedofilul Jeffrey Epstein

Fost ministru de Externe şi diplomat norvegian, Borge Brende a fost numit preşedinte al WEF în 2017. La începutul lunii februarie organizaţia a deschis o anchetă internă după ce numele său a apărut printre milioanele de documente referitoare la cazul Epstein publicate online la sfârşitul lunii ianuarie de către Departamentul de Justiţie al SUA.

Borge Brende a recunoscut ulterior că l-a întâlnit pe Jeffrey Epstein în 2018, în timpul unei deplasări la New York, unde fusese invitat de diplomatul norvegian şi fost vicepremier Terje Rod-Larsen la un dineu la care au participat mai mulţi lideri şi în timpul căruia Jeffrey Epstein i-a fost prezentat ca investitor american. În anul următor Brende a participat la încă două dineuri de acelaşi fel, din nou cu Jeffrey Epstein şi alţi diplomaţi şi lideri. Ulterior, în acelaşi an, Epstein a fost arestat, pus sub acuzare pentru delicte sexuale şi s-a sinucis în detenţie.

Cine va fi director general interimar al Forumul Economic Mondial

Deși menționarea numelui unei persoane în cazul Epstein nu implică în mod automat comiterea vreunei ilegalităţi de către respectiva persoană, documentele făcute publice arată cel puţin existenţa unor legături strânse între Jeffrey Epstein şi numeroase personalităţi care adesea au minimalizat sau chiar au negat existenţa unor astfel de legături.

După demisia norvegianului Borge Brende, Forumul Economic Mondial îl va numi pe elveţianul Alois Zwinggi, membru al consiliului său executiv, în funcţia de director general interimar până când consiliul de administraţie va alege un succesor.

jeffrey epstein
dosarul epstain
Borge Brende
forumul economic mondial
