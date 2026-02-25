Mirela Matichescu avertizează că vânzarea Liberty Galați nu este o simplă tranzacție

Deputata PSD cere Guvernului să trateze situația ca pe o decizie strategică majoră și să analizeze inclusiv varianta participării statului pentru protejarea interesului național și a banilor publici investiți.

"Nu putem scoate la mezat un activ strategic. România nu poate trata combinatul siderurgic de la Galați ca pe o simplă marfă scoasă la mezat.

Liberty Galați, pilon industrial și miză geopolitică

Liberty Galați nu este doar o companie aflată în dificultate, este cea mai mare capacitate de producție de oțel din România, este un pilon industrial, este un activ strategic, mai ales în contextul geopolitic actual. Statul român este deja creditor major acolo, vorbimd espre sute de milioane de euro din bani publici prin ANAF și prin finanțările acordate prin EXIM. Dacă tot avem această expunere atunci e firesc să întrebăm de ce statul stă pe margine și privește licitația?

Combinatul este scos la vânzare la aproximativ 700 de milioane de euro, un singur furnal mare poate costa în jur de 150 de milioane de euro. Asta înseamnă că întreaga platformă, furnale, laminoare, infrastructură portuară la Dunăre, utilități, terenuri, ajunge să fie evaluată cât 4 sau 5 echipamente industriale majore.

Reconstrucția Ucrainei și riscul pierderii controlului

Nu mi se pare o simplă tranzacție, mi se pare o decizie strategică uriașă. Reconstrucția Ucrainei va însemna o cerere masivă de oțel. Galațiul are o poziție logistică excepțională. Dacă pierdem controlul acum, riscăm ca tot ce se produce acolo să plece la export, iar România să ajungă să cumpere scump ceea ce ar putea produce acasă.

Nu vorbesc despre naționalizare ideologică. Vorbesc despre responsabilitate. Statul are opțiuni moderne și compatibile cu regulile europene. Poate participa la licitație printr-un vehicul investițional. Poate converti parțial datoria în participație. Poate construi un parteneriat cu un investitor strategic solid. Poate impune clauze clare privind producția pentru piața internă și investițiile viitoare.

Pentru că miza este mare, românii au dreptul să știe: Cine susține această formulă de vânzare? Cine a decis că aceasta este singura soluție? Unde este analiza strategică? Când o tranzacție de asemenea importanță se face în grabă și fără explicații clare, suspiciunile apar. Iar cei care au inițiat și susțin această procedură au obligația să lămurească lucrurile.

Apel la responsabilitate guvernamentală

Cer Guvernului să analizeze această procedură cu maximă responsabilitate, să prezinte public toate scenariile și să ia în calcul inclusiv participarea statului, pentru a proteja atât banii publici deja investiți, cât și interesul strategic al României. Și mai este ceva.

Ani la rând am crezut că piața rezolvă tot. Între timp, marile puteri economice ale Europei și au consolidat domeniile strategice. Au protejat energia. Au protejat gazele naturale. Au protejat resursele critice. Au înțeles că industriile fundamentale nu sunt simple active comerciale, ci instrumente de suveranitate economică. Exact în aceste domenii se duce astăzi un adevărat război economic la nivel internațional.

Dacă vrem să fim puternici în Uniunea Europeană, trebuie să învățăm de la cei care știu să și apere interesele. Să stabilizăm sectoarele strategice. Să acționăm pentru România, nu doar să reacționăm la presiuni. Nu este vorba doar despre o licitație. Este vorba despre direcția industrială a României. Pentru că deciziile strategice nu se iau în grabă și nu se explică în șoaptă", a spus deputata Mirela Matichescu.