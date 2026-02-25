€ 5.0953
|
$ 4.3250
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3250
 
DCNews Stiri Mirela Matichescu avertizează că vânzarea Liberty Galați nu este o simplă tranzacție
Data publicării: 20:48 25 Feb 2026

Mirela Matichescu avertizează că vânzarea Liberty Galați nu este o simplă tranzacție
Autor: Dana Mihai

Mirela Matichescu, deputata PSD Imagine cu deputata Mirela Matichescu (PSD). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Mirela Matichescu a declarat, la Camera Deputaților, că vânzarea combinatului Liberty Galați nu este o simplă tranzacție comercială.

Deputata PSD cere Guvernului să trateze situația ca pe o decizie strategică majoră și să analizeze inclusiv varianta participării statului pentru protejarea interesului național și a banilor publici investiți.

"Nu putem scoate la mezat un activ strategic. România nu poate trata combinatul siderurgic de la Galați ca pe o simplă marfă scoasă la mezat.

Liberty Galați, pilon industrial și miză geopolitică

Liberty Galați nu este doar o companie aflată în dificultate, este cea mai mare capacitate de producție de oțel din România, este un pilon industrial, este un activ strategic, mai ales în contextul geopolitic actual. Statul român este deja creditor major acolo, vorbimd espre sute de milioane de euro din bani publici prin ANAF și prin finanțările acordate prin EXIM. Dacă tot avem această expunere atunci e firesc să întrebăm de ce statul stă pe margine și privește licitația?

Combinatul este scos la vânzare la aproximativ 700 de milioane de euro, un singur furnal mare poate costa în jur de 150 de milioane de euro. Asta înseamnă că întreaga platformă, furnale, laminoare, infrastructură portuară la Dunăre, utilități, terenuri, ajunge să fie evaluată cât 4 sau 5 echipamente industriale majore.

Reconstrucția Ucrainei și riscul pierderii controlului

Nu mi se pare o simplă tranzacție, mi se pare o decizie strategică uriașă. Reconstrucția Ucrainei va însemna o cerere masivă de oțel. Galațiul are o poziție logistică excepțională. Dacă pierdem controlul acum, riscăm ca tot ce se produce acolo să plece la export, iar România să ajungă să cumpere scump ceea ce ar putea produce acasă. 

Nu vorbesc despre naționalizare ideologică. Vorbesc despre responsabilitate. Statul are opțiuni moderne și compatibile cu regulile europene. Poate participa la licitație printr-un vehicul investițional. Poate converti parțial datoria în participație. Poate construi un parteneriat cu un investitor strategic solid. Poate impune clauze clare privind producția pentru piața internă și investițiile viitoare.

Citește și: Legea resorturilor turistice, susținută de Mirela Matichescu (PSD) la Camera Deputaților

Pentru că miza este mare, românii au dreptul să știe: Cine susține această formulă de vânzare? Cine a decis că aceasta este singura soluție? Unde este analiza strategică? Când o tranzacție de asemenea importanță se face în grabă și fără explicații clare, suspiciunile apar. Iar cei care au inițiat și susțin această procedură au obligația să lămurească lucrurile.

Apel la responsabilitate guvernamentală

Cer Guvernului să analizeze această procedură cu maximă responsabilitate, să prezinte public toate scenariile și să ia în calcul inclusiv participarea statului, pentru a proteja atât banii publici deja investiți, cât și interesul strategic al României. Și mai este ceva.

Ani la rând am crezut că piața rezolvă tot. Între timp, marile puteri economice ale Europei și au consolidat domeniile strategice. Au protejat energia. Au protejat gazele naturale. Au protejat resursele critice. Au înțeles că industriile fundamentale nu sunt simple active comerciale, ci instrumente de suveranitate economică. Exact în aceste domenii se duce astăzi un adevărat război economic la nivel internațional.

Dacă vrem să fim puternici în Uniunea Europeană, trebuie să învățăm de la cei care știu să și apere interesele. Să stabilizăm sectoarele strategice. Să acționăm pentru România, nu doar să reacționăm la presiuni. Nu este vorba doar despre o licitație. Este vorba despre direcția industrială a României. Pentru că deciziile strategice nu se iau în grabă și nu se explică în șoaptă", a spus deputata Mirela Matichescu. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Mirela Matichescu
psd
liberty galati
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Mirela Matichescu avertizează că vânzarea Liberty Galați nu este o simplă tranzacție
Publicat acum 14 minute
Thierry Breton se plânge că nu e sprijinit în disputa cu SUA. Ce vrea fostul comisar european
Publicat acum 26 minute
Lia Savonea, mesaj de forță: Faptul că sunteți aici arată că vă pasă!
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Ai și tu acest tip de contract? Statul face o mare nedreptate unei categorii importante din populație
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Dosarele Epstein. Bill Gates a rupt tăcerea: "Am avut aventuri extraconjugale cu două rusoaice"
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 26 minute
Greșeala fatală a afaceristului din Iași care a murit împreună cu soția și bebelușul lor în accidentul de la Ciorteşti
Publicat acum 2 ore si 36 minute
Alertă extremă în Galați și Tulcea: Adăpostiți-vă în beciuri / Update: MApN, precizări
Publicat acum 11 ore si 13 minute
Reforma administrației adoptată de Guvernul Bolojan. Vasile Marica (SED-LEX): Practic mărește numărul de șefi!
Publicat acum 12 ore si 22 minute
Horoscop 25 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 10 minute
Procurorul Bogdan Pîrlog s-a retras din cursa pentru șefia DIICOT/ UPDATE - Ministerul Justiției a reacționat
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close