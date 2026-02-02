Legea resorturilor turistice, susținută de Mirela Matichescu (PSD) la Camera Deputaților

Legea resorturilor turistice a ajuns la Camera Deputaților pentru votul final și este susținută de deputata social-democrata Mirela Matichescu.

Reamintim că Senatul a adoptat pe 10 noiembrie 2025 o inițiativă legislativă care modifică și completează Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România.

Detalii despre legea resorturilor turistice

Legea resorturilor turistice a devenit o necesitate deoarece cadrul de reglementare actual e învechit. Momentan nu avem o definiție legală a „resortului turistic”, distinct de hotel, iar asta creează ambiguitate. Investitorii nu știu exact ce înseamnă „resort”, iar consumatorii nu știu ce așteptări să aibă, scrie Tomis News.

Metodologia de clasificare existentă este depășită și nu reflectă investiții moderne. Proiectul analizează trei opțiuni, recomandând introducerea unei definiții legale a resortului și aplicarea criteriilor deja existente pentru hotelurile de 4 și 5 stele, fără costuri metodologice semnificative pentru stat.

Măsura ar aduce beneficii pentru operatori (marketing mai bun, pachete integrate), pentru turiști (standarde predictibile) și pentru autorități (control mai simplu).

Impactul bugetar este neutru spre pozitiv, cu cheltuieli minime și potențial în creștere a investițiilor și veniturilor locale, resorturile atragând turism cu valoare adăugată mare. Implementarea revine Ministerului Turismului, în termen de 90 de zile, iar măsura este aliniată cu "Strategia națională de dezvoltare a turismului 2025-2035", orientată spre creșterea calității și competitivității ofertei, și cu regulile UE.