€ 5.0960
|
$ 4.2972
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0960
|
$ 4.2972
 
DCNews Stiri Grindeanu confirmă avertismentul lui Nicușor Dan: A fost o greșeală
Data publicării: 21:24 26 Ian 2026

Grindeanu confirmă avertismentul lui Nicușor Dan: A fost o greșeală
Autor: Ioan-Radu Gava

sorin grindeanu Sorin Grindeanu. Sursa Foto: Agerpres.

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, i-a dat dreptate lui Nicușor Dan în ceea ce privește creșterea TVA.

Într-o intervenție telefonică la România TV, luni seara, la emisiunea moderată de Victor Ciutacu, președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a vorbit despre pachetul de relansare economică a României ca o condiție esențială pentru „continuarea coaliției de guvernare și cu PSD“.

„De 6-7 luni noi vorbim doar de tăieri, de dat oameni afară, de creșteri de TVA, de creșteri de impozite. Lucrurile acestea trebuie să înceteze și trebuie să ne ocupăm și de partea cealaltă. Acest pachet de relansare a economiei este esențial dacă se dorește a se continua cu PSD în interiorul acestei coaliții“, a spus Grindeanu.

CITEȘTE ȘI                -               Relansarea economică a României. PNL, anunțul zilei, după ședința BPN

Liderul PSD i-a dat dreptate lui Nicușor Dan în ceea ce privește creșterea TVA, care s-a făcut anul trecut, de la 19%, la 21%.

„E ușor să scazi deficitul doar prin creșteri de taxe și impozite și prin eliminări de investiții. Reducerile de deficit se fac în mod corect prin creștere economică.

Am văzut în ultima săptămână mulți liberali care contestă măsurile domnului Ilie Bolojan. Sunt din ce în ce mai mulți. Pare că în jurul acestui tip de politică de austeritate, de dat oameni afară, de pus taxe și impozite, a mai rămas o parte de USR-iști și acel cor de lăudători dintr-o zonă neînregimentată politic, mai degrabă de ONG. Cam ăștia au rămas.

Astăzi, sunt absolut convins - și îi dau dreptate președintelui Nicușor Dan - că nu era nevoie să creștem TVA. Pe ceea ce avem acum, pare că președintele avea dreptate când a susținut că nu era nevoie să se mărească TVA. Deși s-a spus de la început că nu e nevoie de creșterea TVA, s-a mers cu care pe care: Ori creștem TVA, ori nu merg prim-ministru. Ține de trecut. E un lucru deja întâmplat. Încasările la buget nu au stat mult mai bine decât anul trecut și toate lucrurile arată că nu s-a justificat această creștere“, a mai spus Sorin Grindeanu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sorin grindeanu
psd
ilie bolojan
tva
cresterea tva
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 27 minute
De ce nu se mai căsătoresc oamenii. Explicație psihologică: Te-ai fi gândit la asta?
Publicat acum 34 minute
Acordul UE - Mercosur: Sorin Grindeanu, critici pentru partenerii de coaliție
Publicat acum 51 minute
Trump dă vina pe democrați pentru „tragedia“ din Minneapolis
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Stare de urgenţă în sudul Italiei din cauza furtunilor: pagube de peste un miliard de euro
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Alarmă în educație: Ce cuvânt caută tinerii pe Google
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 25 Ian 2026
UPDATE: Scene incredibile la casa bunicilor minorului de 13 ani! Tatăl, găsit în pod
Publicat pe 25 Ian 2026
Ce făcea minorul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, în timp ce băiatul era înmormântat. „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Publicat pe 24 Ian 2026
Nicușor Dan, reacție după ce Ucraina nu a inclus România pe lista țărilor pentru care acceptă dubla cetățenie
Publicat acum 23 ore si 52 minute
Petiția Mario a scăpat de sub control: Cum s-a ajuns la imaginile șocante din Sânmihaiu Român
Publicat pe 24 Ian 2026
Cât de departe poate merge o televiziune pentru audiență? „Avem imagini șocante”. Aici am aflat răspunsul
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close