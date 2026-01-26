Grindeanu confirmă avertismentul lui Nicușor Dan: A fost o greșeală

Într-o intervenție telefonică la România TV, luni seara, la emisiunea moderată de Victor Ciutacu, președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a vorbit despre pachetul de relansare economică a României ca o condiție esențială pentru „continuarea coaliției de guvernare și cu PSD“.

„De 6-7 luni noi vorbim doar de tăieri, de dat oameni afară, de creșteri de TVA, de creșteri de impozite. Lucrurile acestea trebuie să înceteze și trebuie să ne ocupăm și de partea cealaltă. Acest pachet de relansare a economiei este esențial dacă se dorește a se continua cu PSD în interiorul acestei coaliții“, a spus Grindeanu.

Liderul PSD i-a dat dreptate lui Nicușor Dan în ceea ce privește creșterea TVA, care s-a făcut anul trecut, de la 19%, la 21%.

„E ușor să scazi deficitul doar prin creșteri de taxe și impozite și prin eliminări de investiții. Reducerile de deficit se fac în mod corect prin creștere economică.

Am văzut în ultima săptămână mulți liberali care contestă măsurile domnului Ilie Bolojan. Sunt din ce în ce mai mulți. Pare că în jurul acestui tip de politică de austeritate, de dat oameni afară, de pus taxe și impozite, a mai rămas o parte de USR-iști și acel cor de lăudători dintr-o zonă neînregimentată politic, mai degrabă de ONG. Cam ăștia au rămas.

Astăzi, sunt absolut convins - și îi dau dreptate președintelui Nicușor Dan - că nu era nevoie să creștem TVA. Pe ceea ce avem acum, pare că președintele avea dreptate când a susținut că nu era nevoie să se mărească TVA. Deși s-a spus de la început că nu e nevoie de creșterea TVA, s-a mers cu care pe care: Ori creștem TVA, ori nu merg prim-ministru. Ține de trecut. E un lucru deja întâmplat. Încasările la buget nu au stat mult mai bine decât anul trecut și toate lucrurile arată că nu s-a justificat această creștere“, a mai spus Sorin Grindeanu.