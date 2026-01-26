Premierul Ilie Bolojan s-a dus la Palatul Cotroceni, la Nicușor Dan/ Ședință de Guvern cu scântei - UPDATE

UPDATE: Liderii coaliției de guvernare s-au reunit, la Guvern, la Palatul Victoria. Continuă discuțiile despre finalizare proiectului privind reforma administraţiei publice şi despre măsurile privind relansarea economică.

”Procedura de angajare a răspunderii este o procedură care durează mai multe zile. Atunci când am spus că în prima parte a lunii februarie, am luat în calcul angajarea răspunderii înainte de data de 1 februarie şi derularea procedurii, închiderea procedurii în prima parte a lunii februarie. Deci, ţinta este să angajăm răspunderea Guvernului înainte de data de 1 februarie”, a explicat Ilie Bolojan.

Ședință cu scântei la Palatul Victoria?

O altă temă de discuţie vizează pregătirea bugetului de stat pentru anul în curs.

Şedinţa coaliţiei are loc pe fondul unor nemulţumiri manifestate în ultimele zile de social-democraţi.

Deputatul PSD Marius Budăi a declarat luni că ”sună fals” comparaţiile premierului Ilie Bolojan între taxele din România şi cele din Europa şi că oamenii din ţara noastră trăiesc greu nu pentru că nu plătesc destule taxe, ci pentru că au printre cele mai mici venituri, iar inflaţia este "ruşinos de mare" faţă de toate celelalte state UE.

Premierul Ilie Bolojan s-a deplasat, luni dimineaţă, la Palatul Cotroceni, pentru o întâlnire cu preşedintele Nicuşor Dan, au precizat surse guvernamentale pentru Agerpres.

Cel mai probabil, discuţiile au vizat, între altele, Legea bugetului de stat, proiect care ar urma să fie aprobat în luna februarie, scrie sursa citată.

În context, de la ora 13:00 este programată şi o şedinţă a coaliţiei de guvernare la Palatul Victoria.

