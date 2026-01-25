€ 5.0943
|
$ 4.3411
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.3411
 
DCNews Stiri Mihai Fifor (PSD), către Ilie Bolojan: Când majoritatea românilor spun asta, te pregăteşti de plecare
Data publicării: 20:42 25 Ian 2026

Mihai Fifor (PSD), către Ilie Bolojan: Când majoritatea românilor spun asta, te pregăteşti de plecare
Autor: Ioan-Radu Gava

fifor-psd_27381800 Mihai Fifor

Mihai Fifor, președintele PSD Arad, afirmă ca Guvernul României ar trebui să plece, în condițiile în care 76% dintre cetățeni spun că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.

Preşedintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, afirmă că, atunci când 76% dintre români spun că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, Guvernul ar trebui să plece, nu să se pregătească de "încă o asumare".

"Când 76% dintre români îţi spun că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, iar 73% declară că nu mai au nicio încredere în tine, nu te mai pregăteşti de 'încă o asumare'. Te pregăteşti de plecare. Pentru că de încă o nenorocire nu mai e loc. Într-o ţară normală, îţi faci bagajele şi te duci acasă. Atât", a scris Fifor, duminică, pe Facebook.

Acesta este de părere că România nu mai e o ţară normală, ci a fost "capturată" de cineva care a decis "să pună economia la pământ, să-i sărăcească şi să-i umilească pe români deliberat".

"Dar România de azi nu mai e o ţară normală, din păcate. O spun românii cărora le-a ajuns apa la gură. Este o ţară capturată de cineva care sigur nu se topeşte de dragul românilor şi care a decis, în numele unor 'reforme' pe care nimeni altcineva în afară de el nu le vede, să pună economia la pământ, să-i sărăcească şi să-i umilească pe români deliberat", afirmă liderul PSD Arad.

CITEȘTE ȘI                  -                 Ce spune Nicușor Dan despre o posibilă schimbare a premierului Ilie Bolojan

Economia României, în pragul recesiunii, susține Fifor

Potrivit acestuia, economia românească este în pragul recesiunii, avem cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană, venituri îngheţate şi preţuri care "explodează".

"Românii muncesc mai mult, plătesc mai mult şi trăiesc infinit mai prost. Şi nicio direcţie. Doar o idee fixă. 'Reformă' cu barda. Prin asumări repetate. Şi nimic în loc. Pentru că nu vrei tu. Deşi de 6 luni ai măsurile de stimulare a economiei pe masă. Asta este realitatea de zi cu zi, nu graficele cosmetizate din birouri. Iar peste acest tablou sumbru, răspunsul 'apostolului' este acelaşi: mai multă austeritate, mai multă povară pusă pe umerii celor care deja nu mai duc. Aşa că, atunci când majoritatea covârşitoare îţi spune limpede că ai pierdut direcţia şi încrederea totală şi tu continui, o faci doar pentru că eşti un kamikaze, nu un erou pe cal alb. Însă nimeni şi nimic nu îţi dă dreptul să tragi România după tine", mai scrie deputatul PSD.

Poziţia lui Fifor vine după ce CURS a dat publicităţii, duminică, rezultatele unui sondaj potrivit căruia peste trei sferturi (76%) dintre români consideră că ţara noastră se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce doar 19% apreciază că direcţia este una bună.

"Sondajul CURS din ianuarie 2026 conturează imaginea unei societăţi marcate de pesimism economic, neîncredere în instituţiile politice şi absenţa unor lideri percepuţi ca fiind capabili să ofere direcţie şi stabilitate. Percepţia accentuată a deteriorării nivelului de trai, combinată cu aşteptări inflaţioniste foarte ridicate, creează un climat de tensiune socială latentă, cu potenţial major de influenţare a comportamentului electoral şi a stabilităţii politice pe termen scurt", a transmis CURS.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mihai fifor
psd
guvernul bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Cristian Diaconescu, analiză pe Acordul UE - Mercosur: Cum își pierde România credibilitatea la nivel internațional
Publicat acum 26 minute
Barack Obama le cere americanilor să se trezească, după ce agenții federali au împușcat mortal un bărbat
Publicat acum 59 minute
Ce înseamnă „Tatăl Part-time” în limbaj psihologic, dincolo de program și vizite
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Cazul Mario: Avocatul Elena Radu explică ce ar însemna scăderea vârstei pentru discernământ
Publicat acum 1 ora si 40 minute
Mihai Fifor (PSD), către Ilie Bolojan: Când majoritatea românilor spun asta, te pregăteşti de plecare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Ian 2026
Mircea Badea a aflat că este bolnav. Ce afecțiune are
Publicat pe 24 Ian 2026
Nicușor Dan, reacție după ce Ucraina nu a inclus România pe lista țărilor pentru care acceptă dubla cetățenie
Publicat pe 23 Ian 2026
Un nou cuplu de putere pro-Trump din UE l-a scos din joc pe Emmanuel Macron: E „chimie bună“ între cei doi / foto în articol
Publicat pe 23 Ian 2026
Vladimir Putin trasează condiția finală pentru pace în Ucraina
Publicat pe 23 Ian 2026
Ursula von der Leyen, iritată în premieră de președintele Ucrainei, care a criticat dur Europa. Mesajul șefei CE pentru Zelenski
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close