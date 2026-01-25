Mihai Fifor (PSD), către Ilie Bolojan: Când majoritatea românilor spun asta, te pregăteşti de plecare

Preşedintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, afirmă că, atunci când 76% dintre români spun că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, Guvernul ar trebui să plece, nu să se pregătească de "încă o asumare".

"Când 76% dintre români îţi spun că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, iar 73% declară că nu mai au nicio încredere în tine, nu te mai pregăteşti de 'încă o asumare'. Te pregăteşti de plecare. Pentru că de încă o nenorocire nu mai e loc. Într-o ţară normală, îţi faci bagajele şi te duci acasă. Atât", a scris Fifor, duminică, pe Facebook.

Acesta este de părere că România nu mai e o ţară normală, ci a fost "capturată" de cineva care a decis "să pună economia la pământ, să-i sărăcească şi să-i umilească pe români deliberat".

"Dar România de azi nu mai e o ţară normală, din păcate. O spun românii cărora le-a ajuns apa la gură. Este o ţară capturată de cineva care sigur nu se topeşte de dragul românilor şi care a decis, în numele unor 'reforme' pe care nimeni altcineva în afară de el nu le vede, să pună economia la pământ, să-i sărăcească şi să-i umilească pe români deliberat", afirmă liderul PSD Arad.

Economia României, în pragul recesiunii, susține Fifor

Potrivit acestuia, economia românească este în pragul recesiunii, avem cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană, venituri îngheţate şi preţuri care "explodează".

"Românii muncesc mai mult, plătesc mai mult şi trăiesc infinit mai prost. Şi nicio direcţie. Doar o idee fixă. 'Reformă' cu barda. Prin asumări repetate. Şi nimic în loc. Pentru că nu vrei tu. Deşi de 6 luni ai măsurile de stimulare a economiei pe masă. Asta este realitatea de zi cu zi, nu graficele cosmetizate din birouri. Iar peste acest tablou sumbru, răspunsul 'apostolului' este acelaşi: mai multă austeritate, mai multă povară pusă pe umerii celor care deja nu mai duc. Aşa că, atunci când majoritatea covârşitoare îţi spune limpede că ai pierdut direcţia şi încrederea totală şi tu continui, o faci doar pentru că eşti un kamikaze, nu un erou pe cal alb. Însă nimeni şi nimic nu îţi dă dreptul să tragi România după tine", mai scrie deputatul PSD.

Poziţia lui Fifor vine după ce CURS a dat publicităţii, duminică, rezultatele unui sondaj potrivit căruia peste trei sferturi (76%) dintre români consideră că ţara noastră se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce doar 19% apreciază că direcţia este una bună.

"Sondajul CURS din ianuarie 2026 conturează imaginea unei societăţi marcate de pesimism economic, neîncredere în instituţiile politice şi absenţa unor lideri percepuţi ca fiind capabili să ofere direcţie şi stabilitate. Percepţia accentuată a deteriorării nivelului de trai, combinată cu aşteptări inflaţioniste foarte ridicate, creează un climat de tensiune socială latentă, cu potenţial major de influenţare a comportamentului electoral şi a stabilităţii politice pe termen scurt", a transmis CURS.