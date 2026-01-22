PSD, dispus să renunțe la funcția de premier, dar cu o condiție pentru PNL. Analiza lui Chirieac

România TV a transmis că, potrivit unor surse politice, PSD ar fi dispus să renunțe la funcția de premier și să anuleze rotativa guvernamentală cu condiția ca liberalii să-l răstoarne în următoarele săptămâni pe premierul Ilie Bolojan.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acest subiect și a explicat că ideea ca PNL să dețină funcția de premier timp de patru ani, deși a fost pe locul trei la ultimele alegeri, nu este democratică. De asemenea, acesta a avertizat că rămânerea USR la guvernare nu va face decât să perpetueze haosul și măsurile aberante.

„Ilie Bolojan a devenit într-adevăr greu frecventabil, iar problema lui este atracția sa pentru neomarxism, faptul că nu mai este președintele și premierul Partidului Național Liberal, ci al partidului USR. În această zonă s-a dus, din nefericire, și se vede la nivelul conducerii țării.

În plus, ideea că PNL să dețină patru ani funcția de premier - PNL, partid clasat la ultimele alegeri pe locul trei - nu e în regulă pentru democrație. Câștigi alegerile ca să fii pe locul întâi și să ai primul mandat de formare a guvernului. Dar, mă rog, ținând seama de toate crizele în care suntem, fie și un lup mâncat de oaie.

Dincolo de acest aspect, să știți că rămânerea USR la guvernare va perpetua haosul și măsurile aberante în România. Îl auzeam pe domnul Dominic Fritz care spunea că USR e un partid al reformelor. Reformă cu penali în funcții publice? Reformă cu locotenenții doamnei Clotilde Armand puși în funcții cheie? Reformă cu domnul Vlad Voiculescu consilier la Palatul Cotroceni și cu miliardul de euro risipit, conform dosarului DNA? Nu e cazul de așa ceva!”, a spus Bogdan Chirieac.

„PNL își dă seama că politica lui Ilie Bolojan va distruge acest partid”

Analistul politic este de părere că politica lui Ilie Bolojan riscă să afecteze Partidul Național Liberal.

„Deci oferta PSD-ului mai trebuie cioplită pentru a ajunge la PNL, iar PNL, ați văzut... Domnul Rareș Bogdan a apărut la baionetă și el este doar exponentul majorității celor din PNL. Și PNL își dă seama că politica lui Ilie Bolojan va distruge acest partid.

Adică nu poți să spui că PNL-ul este partidul care este împotriva antreprenorilor, este împotriva liberalismului, este împotriva democrației și este partidul care a majorat aberant taxele și impozitele. Dar anul trecut asta s-a întâmplat... Că decontează PSD-ul, că sunt mai buni la comunicare PNL-iștii și cei mai buni sunt USR-iștii, care vă vând orice, vă spun că ziua e noapte și o parte a poporului crede asta, e adevărat, dar istoria nu poate fi driblată.

La un moment dat, se va spune că în timpul Guvernului Bolojan s-au majorat taxele și impozitele, s-au luat măsuri aberante împotriva antreprenorilor, s-a lovit economia românească. Toate acestea sunt fapte”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

