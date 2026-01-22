€ 5.0961
|
$ 4.3532
|

Subcategorii în Mallcast

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.3532
 
DCNews Mallcast Politic Ciolacu: Ilie Bolojan, ce ai făcut este grosolan și crud. Ai premeditat totul
Data actualizării: 10:16 22 Ian 2026 | Data publicării: 10:16 22 Ian 2026

Ciolacu: Ilie Bolojan, ce ai făcut este grosolan și crud. Ai premeditat totul
Autor: Anca Murgoci

marcel ciolacu _INQUAM_Photos_Ovidiu_Micsik INQUAM PHOTOS

Marcel Ciolacu a lansat un atac fără precedent la adresa lui Ilie Bolojan.

Marcel Ciolacu a zis că nu există o reducere reală a deficitului ca urmare a „reformelor” făcute de Ilie Bolojan pentru că nu putem vorbi de reforme.

„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor, ai crescut aberant taxele distrugând mediul privat și când ai văzut că efectul este infim, ai ordonat o scamatorie contabilă ca să te lauzi cât de priceput ești în a administra banii țării!


Acesta este adevărul, Ilie Bolojan! Nu există o reducere reală a deficitului ca urmare a "reformelor" făcute de tine. Șmecheria făcută se poate dovedi acum cu date din execuția bugetară. Cheltuieli de investiții făcute inclusiv în mandatul meu, din prima parte a anului 2025, au fost trecute de la împrumuturi din PNRR la granturi și, astfel, au fost înregistrate la venituri. În total, 0.6% din PIB au fost mutate in decembrie, apărând în buget si la venituri. Așadar, creșterile de taxe (TVA, accize, etc) si măsurile de austeritate puse in spinarea românilor săraci si a celor din clasa de mijloc nu au avut efectul dorit în buget.


Ai premeditat totul și ai început aceasta operațiune încă din septembrie, în timp ce-i mințeai cu cinism pe români, la toate conferințele de presă, cerându-le să facă sacrificii. Ți-ai înșelat partenerii de guvernare, ai minițit presa și mediul de afaceri, inclusiv la rectificările bugetare bazate pe aceste artificii contabile.


Și minți in continuare că deficitul a fost mai mic din cauza "economiilor" realizate cu tine ca premier. Nu, mandatul Bolojan înseamnă doar economie în cădere, inflație la 10% (dublă, in doar câteva luni) și cea mai dramatică cădere a puterii de cumpărare a salariilor și pensiilor din ultimii 25 de ani.


Ilie Bolojan, tot ce ai făcut este grosolan și crud: ai sacrificat oameni, ai mințit instituții, ai manipulat cifre și ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești propria legendă. Iar sub poleiala asta nu e nici competență, nici viziune — ești doar un zapciu al austerității, disperat să-și acopere propriul eșec”, a zis Marcel Ciolacu.

VEZI ȘI: Ludovic Orban îi face statuie lui Ilie Bolojan: E meritul lui. Este bine pentru România să fie susținut 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ilie bolojan
marcel ciolacu
tva
economie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
România a implementat mare parte din recomandările anticorupție ale GRECO cu privire la parlamentari, judecători și procurori (raport)
Publicat acum 25 minute
Bogdan Chirițoiu, în fruntea Consiliului de Administrație al ACER
Publicat acum 49 minute
Ilie Bolojan, întâlnire cu ambasadoarea Germaniei și cu reprezentanții E.ON Energie România SA / video
Publicat acum 54 minute
Puști de 15 ani, ucis de niște copii în Timiș. Psihologul Bogdan Cotigă, detalii șocante despre crima care a oripilat România
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Apariție surpriză la Davos. Pe cine a luat Oana Țoiu în delegația României / foto în articol
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 20 Ian 2026
Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat
Publicat acum 14 ore si 46 minute
Donald Trump, răsturnare de situație, după întâlnirea cu Mark Rutte: anunț pentru Europa. Acord cu privire la Groenlanda
Publicat acum 23 ore si 58 minute
China face un pas în spate în problema Groenlandei. Semnal către Uniunea Europeană
Publicat pe 20 Ian 2026
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 20 Ian 2026
Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol
 
bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close