€ 5.0929
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0929
|
$ 4.3442
 
DCNews Politica Ludovic Orban îi face statuie lui Ilie Bolojan: E meritul lui. Este bine pentru România să fie susținut
Data actualizării: 20:18 20 Ian 2026 | Data publicării: 20:16 20 Ian 2026

Ludovic Orban îi face statuie lui Ilie Bolojan: E meritul lui. Este bine pentru România să fie susținut
Autor: Gabriela Ungureanu

ilie bolojan premier guvern Imagine cu premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Ludovic Orban, fost consilier prezidențial și prim-ministru al României, îl laudă pe Ilie Bolojan pentru măsurile de austeritate luate.

Ludovic Orban, fost consilier prezidențial și prim-ministru al României, sare în apărarea actualului premier, Ilie Bolojan, și îl laudă pentru măsurile de austeriate luate.

Deficitul României din 2025 a ajuns să fie mai mic cu 15 miliarde decât estimările, iar Orban îi atribuie tot meritul lui Ilie Bolojan, deși recunoaște că măsurile fiscal-bugetare luate de Guvernul Bolojan au afectat negativ foarte mulți cetățeni români prin creșterile de taxe, creșterea prețurilor și reducerea veniturilor.

Astfel, într-un moment în care Bolojan se confruntă cu tot mai multe critici, inclusiv din interiorul PNL, Orban spune că premierul ar trebui "să fie susținut să își pună în practică programul de guvernare".

"Dezmățul bugetar nu mai putea fi suportat de economia României"

"Triumviratul Iohannis-Ciolacu-Ciucă a dus România pe buza prăpastiei politice, bugetare, economice, diplomatice. Cu chiu cu vai, după deznodământul pozitiv din alegerile prezidențiale din mai, s-a format o coaliție eterogenă care a reușit să învestească un guvern. Un guvern de stare de necesitate. Obligat să oprească drumul spre incapacitate de plată și spre prăbușire economică.

În ciuda unei gălăgii politice infernale, a frânelor trase de unii sau alții din coaliție, a unei opoziții surde din partea administrației și a justiției, a unui sprijin neașteptat de anemic din partea președinției putem spune după 6 luni că încep să se vadă rezultate concrete. Creșterea investițiilor, accelerarea absorbției fondurilor europene, scăderea dobânzilor la care ne împrumutăm, reducerea deficitului bugetar peste nivelul negociat cu Comisia Europeană.
Știu că aceste rezultate, în special reducerea deficitului bugetar, s-au bazat pe măsuri care au afectat negativ foarte mulți cetățeni români: creșteri de taxe, reduceri de venituri, creșteri de prețuri din cauza inflației.

Poate unele puteau fi evitate, dar cele mai multe cu siguranță nu. Dar dezmățul bugetar nu mai putea fi suportat de economia României și riscam să ajungem în situația în care nu am mai fi avut bani să susținem cheltuielile publice ( salarii, pensii, indemnizații sociale, investiții ) și suferința ar fi fost mult mai mare.

Ludovic Orban: Meritul e al lui Ilie Bolojan

Știu că mulți mă veți critica pentru ceea ce voi spune, dar o voi face. Meritul principal pentru evitarea în ceasul al doisprezecelea al alunecării în prăpastie și pentru începutul de redresare care se conturează îi aparține lui Ilie Bolojan. Fără înțelegerea corectă a situației dezastruoase, fără încăpățânarea lui proverbială în impunerea a ceea ce trebuie făcut, fără disprețul absolut pe care îl are față de tumbele politicianiste specifice politichiei dâmbovițene, fără lipsa aproape totală de preocupare pentru propria imagine, fără rezistența stoică la atacuri venite în rafală din toate părțile, cel mai probabil nu am fi putut spera că vom ieși la liman.

Și, deși în ultimele zile se vede cu ochiul liber o întețire a atacurilor contra lui Bolojan, atât din partea unei aripi din PNL, a unor parteneri din coaliție, cât și din partea opoziției politice și, mai ales, a opoziției nepolitice, consider că este bine pentru România ca Bolojan să fie susținut să își pună în practică programul de guvernare. Pentru că sunt convins că va putea reface echilibrele economice și va pune bazele unei relansări economice pe o fundație sănătoasă", a scris Ludovic Orban pe pagina sa de Facebook, posând și o fotografie cu Ilie Bolojan.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ludovic orban
ilie bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia
Publicat acum 28 minute
DIICOT Giurgiu l-a reținut pe primarul din Izvoarele. Acuzațiile procurorilor, după gestul făcut față de minora de 13 ani
Publicat acum 30 minute
Mercur în Vărsător, până pe 7 februarie 2026. Previziuni pentru toate zodiile
Publicat acum 32 minute
UE pregătește noi sancțiuni împotriva Iranului: Măsuri cu posibil impact până la Moscova
Publicat acum 35 minute
VIDEO Descoperire surprinzătoare: O vacă din Austria uimește cu abilități neașteptate de folosire a uneltelor
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Ian 2026
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat pe 18 Ian 2026
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat pe 19 Ian 2026
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
Publicat acum 12 ore si 9 minute
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 19 Ian 2026
Nutriționistul Mihaela Bilic a suferit o intervenție chirurgicală
 
chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close