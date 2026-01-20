€ 5.0929
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0929
|
$ 4.3442
 
DCNews Politica De ce e PSD-ul nemulțumit de Ilie Bolojan, de fapt. Declarația lui Sorin Grindeanu
Data actualizării: 17:47 20 Ian 2026 | Data publicării: 17:46 20 Ian 2026

De ce e PSD-ul nemulțumit de Ilie Bolojan, de fapt. Declarația lui Sorin Grindeanu
Autor: Roxana Neagu

Reforma administrației publice, anunț cu surle și trâmbițe Premierul Ilie Bolojan (stânga), președintele PSD, Sorin Grindeanu (dreapta). În plan îndepărtat, președintele USR, Dominic Fritz. Sursa foto: Agerpres

Sorin Grindeanu a descris detaliat cum decurge comunicarea cu premierul Ilie Bolojan.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, astăzi, că relația cu premierul Ilie Bolojan este una ”grea”. El susține că nu se interacționează simplu cu prim-ministrul, pe care-l descrie ca inflexibil. 

De ce nu se înțelege Sorin Grindeanu cu Ilie Bolojan

Întrebat cum descrie relația cu Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu a răspuns: ”Grea. Şi nu doar eu”. Întrebat ce e greu în relația cu premierul, președintele PSD a răspuns: ”Interacţiunea, dialogul, încercarea de a găsi soluţii bune pentru români, un soi, dacă vreţi, devenit proverbial, de inflexibilitate la orice idee venită din afara propriei gândiri. Nu se interacţionează simplu”.

”Care e expertiza unor domni, doamne, de la Vocea României, de exemplu, în ceea ce priveşte legile Justiţiei?”

"Ca să fiu bine înţeles, nu e vorba doar de PSD aici. E vorba şi de UDMR şi de USR chiar. Pot să vă dau un exemplu de ieri. UDMR şi USR l-au întrebat pe prim-ministru în coaliţie ce-i cu comitetul ăla pentru legile Justiţiei, că noi nu suntem. (...) Ce vrea acel comitet? Că avem totuşi Parlament, există comisii juridice, în acel mod se fac legile în ţara asta, avem un referendum care spune că nu poţi să faci ordonanţe de urgenţă în domeniul Justiţiei. Prin Parlament se fac aceste lucruri. Astea au fost întrebările. (...) Nu a răspuns. (...) Pot să spun că ministrul Justiţiei este prezent prin natura funcţiei. În acest moment, e în situaţia în care are nişte propuneri, vreo 200. Eu nu ştiu care este şi nu vreau să trimit în derizoriu. Chiar vreau să fiu bine înţeles. Care e expertiza unor domni, doamne, de la Vocea României, de exemplu, în ceea ce priveşte legile Justiţiei? Nu vă supăraţi pe mine, sunt oameni care au făcut facultăţi, au dat doctorate. Plagiate sau neplagiate. (...) Există un anumit circuit în ţara asta şi nu doar în ţara asta, ci peste tot în lume. Legile se fac în Parlament. Eu pot să vă spun că privesc cu îngrijorare această desfăşurare legată de acel comitet şi nu văd care e finalitatea”, a spus Grindeanu. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sorin grindeanu
ilie bolojan
psd
pnl
usr
coalitie guvernare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Absența lui Nicușor Dan la Davos, "un test de funcționare" pentru România
Publicat acum 33 minute
Războiul declarațiilor dintre Trump și Macron continuă: După amenințări cu taxe vamale impuse Franței, Macron îi răspunde lui Trump
Publicat acum 37 minute
De ce e PSD-ul nemulțumit de Ilie Bolojan, de fapt. Declarația lui Sorin Grindeanu
Publicat acum 37 minute
Indianul care a salvat o fetiță dintr-un lac înghețat, copleșit de donațiile românilor: Iubesc oamenii din România
Publicat acum 1 ora si 1 minut
România, exclusă de Ucraina de pe lista dublei cetățenii. Noua lege dată de Kiev inflamează comunitatea românească din Ucraina
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 23 ore si 40 minute
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat pe 18 Ian 2026
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat pe 19 Ian 2026
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
Publicat acum 9 ore si 32 minute
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat acum 19 ore si 4 minute
”Hai să schimbăm lăutarul, că nu mai merge”. Anunțul făcut de Sorin Grindeanu în direct
 
chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close