Diplomatul israelian a vorbit despre relația pe care o are cu medicul. Excelența Sa Lior Ben Dor a făcut referire atât la calitățile profesionale, cât și la cele umane.

„Îl respect foarte mult pe dr. Herman Berkovits. Suntem prieteni. Vorbește foarte bine românește pentru că este român getbeget. Când vorbește știe ce spune. Are o sursă de informație foarte bună pentru că lucrează lângă premierul Benjamin Netanyahu. Îl respect foarte mult ca om și ca cetățean care înțelege foarte mult politica și situația internațională”, a zis Excelența Sa Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului la București, la DC News.

Dr. Herman Berkovits a construit o legătură puternică între România și Israel. Profesionalismul său l-a făcut să ajungă medicul personal al lui Benjamin Netanyahu, premierul Israelului. Herman Berkovits este un promotor și un ambasador al Școlii Medicale românești și a militat pentru colaborarea între cele două state, pe toate planurile.

„De ce iubesc atât de mult România? Iubesc România pentru că sunt israelian, dar m-am născut în România și sunt și cetățean român. Nu pot uita că am terminat liceul aici, că rădăcinile mele sunt în Maramureș, județ care, în urmă cu doar două luni, mi-a acordat titlul de cetățean de onoare, pentru tot ceea ce fac pentru România. Nu cer niciodată nimic, dar mă bucur și sunt profund impresionat când primesc astfel de recunoașteri, care arată că munca mea este apreciată.



Am făcut facultatea la Cluj, o facultate extraordinară, care m-a ajutat enorm atât în România, cât și în Israel, și care a contribuit la parcursul meu profesional. Desigur, nu pot uita nici că în România mi-am cunoscut soția. Și cei doi băieți ai mei s-au născut în România. Nu pot uita frumusețea acestei țări și oamenii ei.



Am foarte mulți prieteni în România. Îmi place să merg în Țara Lăpușului, să merg prin sate, să văd livezile, să mănânc fructele de acolo, să simt atmosfera. Îmi plac enorm aceste locuri. România este iubită de noi amândoi, și de mine, și de soția mea, care, la rândul ei, s-a născut în România, la Târgu Mureș. Este profesoară de pian. Avem o legătură foarte strânsă cu România. Mergem des acolo, la concerte, la teatru, la operă, ne întâlnim cu prieteni. Suntem îndrăgostiți de teatrul românesc, de opera românească și, mai ales, de prietenii noștri sinceri și apropiați.



Chiar dacă în Israel suntem foarte ocupați și avem realitățile noastre dificile, inclusiv războiul, România rămâne în sufletul nostru. Am nepoți care au făcut armata și alții care sunt acum în armată, parașutiști, în instrucție. Sunt patrioți și își fac datoria față de țară. Instrucția durează luni de zile, apoi merg pe front, iar emoțiile și grijile sunt enorme pentru familie. Dar ei cred că este datoria lor să-și apere țara. Aceasta este generația noastră tânără, care știe să-și apere țara și să se dezvolte în condiții grele. Am vorbit chiar cu unul dintre nepoții mei, parașutist, și mi-a spus că este bine, că este mulțumit, că instrucția este grea, dar se simte pregătit. „Suntem bine și ne vom apăra țara”, mi-a spus”, ne-a zis Herman Berkovits.

