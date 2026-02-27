€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Politica Nicușor Dan răspunde acuzațiilor de malversațiuni financiare în campania electorală. PÎCCJ a fost sesizat din 2025
Data actualizării: 16:09 27 Feb 2026 | Data publicării: 15:41 27 Feb 2026

Nicușor Dan răspunde acuzațiilor de malversațiuni financiare în campania electorală. PÎCCJ a fost sesizat din 2025
Autor: Roxana Neagu

nicusor dan presedintele romaniei Președintele României, Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Astăzi, o parte a presei a rostogolit știrea conform căreia AEP i-a făcut plângere la PÎCCJ președintelui Nicușor Dan.

”Referitor la informația privind plângerea penală a AEP în legătură cu campania mea electorală, aceasta nu este o știre nouă, ci preluarea unei știri din aprilie 2025. Chestiunea importantă nu este persoana mea, ci funcționarea instituțiilor, care caută virgule lipsă în documente și se fac că nu văd fapte vizibile de pe Lună.

AEP nu a înțeles nici în 2025 donațiile online, deși și în campaniile din 2016 și 2020 mi-a aplicat aceleași amenzi, anulate ulterior de instanță, și a făcut aceleași plângeri penale, cu care nu s-a întâmplat nimic. Dar nu a văzut nicio neregulă în finanțarea campaniei lui Călin Georgescu.

ANI a făcut un raport în 2022 în care m-a declarat incompatibil și în conflict de interese, anulat de instanță, și a făcut o plângere penală cu care nu s-a întâmplat nimic. Dar nu-mi aduc aminte să fi găsit în ultimii ani vreun funcționar public sau vreun politician care să nu își poată justifica averea, deși e suficient să te uiți la mașinile din parcările marilor primării.

Nu mai vorbesc de ISC, care nu vede construcțiile ilegale nici când i le sesizezi, dar hărțuiește exact primăriile și funcționarii care respectă legea.

Boala este lungă, complicitățile sunt mari și sudate în timp, de aceea este nevoie de mult efort și de timp pentru a reforma instituțiile” a reacționat președintele Nicușor Dan, în urmă cu scurt timp. 

De unde a început totul

Un site de știri a scris că a consultat un document semnat de către președintele AEP, Adrian Țuțuianu, prin care instituția - respectiv Autoritatea Electorală Permanentă - i-ar fi făcut plângere președintelui Nicușor Dan la Parchetul General cu privire la finanțarea campaniei electorale pentru Președinție. 

Știrea s-a rostogolit rapid pe mai multe site-uri. Ulterior, sursa inițială a venit cu modificări asupra textului precizând că plângerea a fost făcută de către fostul președinte AEP, Zsombor Vajda. Ceea ce se știa din aprilie 2025, la acel moment informația fiind transmisă. 

Aspectul mai sus menționat îl precizează și președintele Nicușor Dan, reacția sa fiind în urma acestei derulări de informații în spațiul public, fiind solicitat de către o bună parte a presei în acest sens. 

Președintele Nicușor Dan beneficiază de imunitate cu privire la plângerea din aprilie 2025. 

Într-o speță separată, președintele declara, la finalul lui 2025, că o parte din cheltuielile de campanie nu i-au fost returnate de către AEP și că va merge în justiție. 

Citește și: Președintele merge în justiție împotriva AEP pentru banii din campania la prezidențiale: Ei nu înțeleg fenomenul cu donațiile 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
aep
piccj
finantare campanie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Reduceri de taxe incomplete pentru persoanele cu handicap și privilegii pentru șefii din administrație. Bogdan Chirieac: Premierul Bolojan nu a vrut să pară un astfel de om
Publicat acum 17 minute
Un bărbat a intrat peste o femeie în casă și a amenințat-o cu moartea pentru a accepta cererea sa de prietenie pe Facebook
Publicat acum 35 minute
Nicușor Dan răspunde acuzațiilor de malversațiuni financiare în campania electorală. PÎCCJ a fost sesizat din 2025
Publicat acum 41 minute
Explozie și incendiu într-un apartament din Craiova. Echipajele de urgență intervin la fața locului
Publicat acum 46 minute
Satellite Connect Europe se lansează pentru a furniza conectivitate prin satelit, direct către dispozitive, operatorilor de telefonie mobilă din Europa
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 7 minute
Ambasadorul SUA în Israel, către angajații săi: Găsiți un avion către orice destinație. Astăzi!
Publicat acum 7 ore si 30 minute
Schimbare privind bonurile fiscale, importantă și pentru cetățeni și pentru companii. Apare un nou sistem - ce presupune asta
Publicat acum 9 ore si 6 minute
Horoscop 27 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 44 minute
Afacerea care se va transforma în doar câteva zile într-un business de zeci de milioane de euro
Publicat acum 3 ore si 43 minute
Ce au găsit anchetatorii în ”spatele” clubului de noapte The Buddhist, din București FOTO VIDEO
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close