Nicușor Dan răspunde acuzațiilor de malversațiuni financiare în campania electorală. PÎCCJ a fost sesizat din 2025

”Referitor la informația privind plângerea penală a AEP în legătură cu campania mea electorală, aceasta nu este o știre nouă, ci preluarea unei știri din aprilie 2025. Chestiunea importantă nu este persoana mea, ci funcționarea instituțiilor, care caută virgule lipsă în documente și se fac că nu văd fapte vizibile de pe Lună.

AEP nu a înțeles nici în 2025 donațiile online, deși și în campaniile din 2016 și 2020 mi-a aplicat aceleași amenzi, anulate ulterior de instanță, și a făcut aceleași plângeri penale, cu care nu s-a întâmplat nimic. Dar nu a văzut nicio neregulă în finanțarea campaniei lui Călin Georgescu.

ANI a făcut un raport în 2022 în care m-a declarat incompatibil și în conflict de interese, anulat de instanță, și a făcut o plângere penală cu care nu s-a întâmplat nimic. Dar nu-mi aduc aminte să fi găsit în ultimii ani vreun funcționar public sau vreun politician care să nu își poată justifica averea, deși e suficient să te uiți la mașinile din parcările marilor primării.

Nu mai vorbesc de ISC, care nu vede construcțiile ilegale nici când i le sesizezi, dar hărțuiește exact primăriile și funcționarii care respectă legea.

Boala este lungă, complicitățile sunt mari și sudate în timp, de aceea este nevoie de mult efort și de timp pentru a reforma instituțiile” a reacționat președintele Nicușor Dan, în urmă cu scurt timp.

De unde a început totul

Un site de știri a scris că a consultat un document semnat de către președintele AEP, Adrian Țuțuianu, prin care instituția - respectiv Autoritatea Electorală Permanentă - i-ar fi făcut plângere președintelui Nicușor Dan la Parchetul General cu privire la finanțarea campaniei electorale pentru Președinție.

Știrea s-a rostogolit rapid pe mai multe site-uri. Ulterior, sursa inițială a venit cu modificări asupra textului precizând că plângerea a fost făcută de către fostul președinte AEP, Zsombor Vajda. Ceea ce se știa din aprilie 2025, la acel moment informația fiind transmisă.

Aspectul mai sus menționat îl precizează și președintele Nicușor Dan, reacția sa fiind în urma acestei derulări de informații în spațiul public, fiind solicitat de către o bună parte a presei în acest sens.

Președintele Nicușor Dan beneficiază de imunitate cu privire la plângerea din aprilie 2025.

Într-o speță separată, președintele declara, la finalul lui 2025, că o parte din cheltuielile de campanie nu i-au fost returnate de către AEP și că va merge în justiție.

