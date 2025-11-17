€ 5.0844
DCNews Stiri Președintele merge în justiție împotriva AEP pentru banii din campania la prezidențiale: Ei nu înțeleg fenomenul cu donațiile
Data actualizării: 11:05 17 Noi 2025 | Data publicării: 10:27 17 Noi 2025

Președintele merge în justiție împotriva AEP pentru banii din campania la prezidențiale: Ei nu înțeleg fenomenul cu donațiile
Autor: Tiberiu Vasile

Președintele merge în justiție împotriva AEP pentru banii din campania la prezidențiale: Ei nu înțeleg fenomenul cu donațiile Nicusor Dan merge în justiție împotriva AEP - Foto: Agerpres
 

Nicușor Dan a anunțat că va acționa în instanță Autoritatea Electorală Permanentă, după ce instituția a refuzat să-i ramburseze aproximativ un milion de lei din donațiile folosite în campania prezidențială.

Nicușor Dan a revenit duminică seara cu noi explicații legate de hotărârea Autorității Electorale Permanente (AEP), care a decis să nu îi deconteze o parte dintre donațiile primite în campania pentru prezidențiale. Președintele a subliniat că situații similare au apărut și în anii trecuți, la alte runde electorale, iar soluția a fost mereu aceeași: acțiune în instanță, lucru pe care îl va face și de această dată.

Într-un interviu acordat România TV, citat de Agerpres, șeful statului a explicat că această practică nu este o noutate pentru el: “Tot timpul se întâmplă așa. Nu e prima campanie pe care am dus-o și de fiecare dată am avut anumite sume care nu au fost recunoscute de Autoritatea Electorală. În special lor nu le plac...nu prea înțeleg fenomenul aceasta cu donațiile online”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele pregătește o nouă acțiune în instanță împotriva AEP

Potrivit acestuia, cheltuielile totale din cele două tururi ale alegerilor prezidențiale s-au ridicat la 62 de milioane de lei. AEP a acceptat rambursarea a 60 din cele 61 de milioane eligibile, diferența fiind de un milion de lei.

“Deci e vorba doar de un milion diferență, pe care... ne vom duce în instanță și probabil că va dura doi ani”, a declarat Nicușor Dan.

El a amintit că astfel de dispute au existat la fiecare competiție electorală la care a participat și că, de fiecare dată, instanțele i-au dat câștig de cauză.

“Și când am candidat la Primărie, și când am candidat la Primărie, acum cinci ani, la fel s-a întâmplat. (...) Și în 2016 când fondasem USR, tot așa s-a întâmplat. Ne-am dus în instanță și ne-am judecat”, a explicat președintele.

Reamintim că liderul de la Cotroceni anunțase încă din 12 noiembrie, în contextul prezentării noii strategii de apărare, că va contesta oficial decizia AEP privind nerambursarea unui milion de lei din cheltuielile electorale.

Cum gestionează președintele banii proveniți din donații

Săptămâna trecută, Autoritatea Electorală Permanentă a returnat candidaților care au depășit pragul de 3% la alegerile prezidențiale din primăvara lui 2025 suma totală de 228 de milioane de lei, provenită din finanțări private. Conform reglementărilor, atât împrumuturile, cât și donațiile pot fi rambursate. Împrumuturile trebuie restituite creditorilor, însă donațiile rămân la dispoziția candidaților, care decid modul în care sunt folosite.

În ceea ce privește partea de donații care i-a fost returnată, Nicușor Dan a anunțat că nu va păstra banii.

„E mult mai emoţional să dai bani pe social. Eu cred că nu se dau suficienţi bani pentru zona civică, oamenii care se ducă să pună întrebări la autorităţi, să dea autorităţile în judecată, să constrângă autorităţile să respecte legea. Eu cred că acolo trebuie daţi banii. N-aş vrea să aleg eu o astfel de cauză, ci să facem un fel de concurs”, a spus Nicușor Dan.

CITEȘTE ȘI: Nicuşor Dan: Românii o duc mai rău în momentul acesta faţă de acum şase luni
 

