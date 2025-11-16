Nicuşor Dan: Românii o duc mai rău în momentul acesta faţă de acum şase luni

"Trebuie să spunem foarte clar că românii o duc mai rău în momentul acesta faţă de acum şase luni. Faptul că avem o inflaţie de 10% înseamnă că românii cumpără cu 10% mai puţin decât puteau să cumpere,iar pentru unii dintre ei care erau la limită, asta este chiar foarte dificil.

Pe de altă parte, noi – ca societate, administraţie – am fost nevoiţi să luăm nişte măsuri pentru că România este împrumutată de nişte fonduri de investiţii, bănci şi oamenii aceştia au spus: nu reduceţi deficitul, unii dintre noi se vor retrage, alţii vă vor împrumuta şi mai scump. Deci intram într-un cerc vicios şi consecinţa era că nu aveam o inflaţie de 10%, puteam aveam o inflaţie de 20-30% în momentul în care bănci, investitori, s-ar fi retras din România. Deci era nevoie de nişte măsuri care să fie luate în termen scurt.

Că poate o parte dintre acestea puteau fi făcute altfel, acesta e un calcul pe care tot timpul economiştii îl fac. Cert este că trebuia să se întâmple ceva. Acum trebuie să ne uităm şi cu speranţă la viitor. Economia românească are nişte oportunităţi", a declarat, duminică seara, într-un interviu la România TV, preşedintele Nicuşor Dan.

Cum o să fie anul 2026

"O să mai avem anul 2026 care o să fie dificil, dar din 2027 există toate speranţele de creştere. Aşa cum sunt lucrurile acum, nu există alte măsuri decât cele anunţate cu privire la bugetele lor de familie, dar o să mai existe nişte taxe deja anunţate, de exemplu taxa pe proprietate care a fost votată în august de Parlament şi care o să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026. Şi în linii mari, efectul cel mai mare l-a avut TVA care s-a implementat deja. O să mai fie o mică afectare a veniturilor la început de 2026 şi cam asta o să fie tot", a mai declarat preşedintele.