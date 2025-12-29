€ 5.0920
|
$ 4.3235
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3235
 
DCNews Stiri Planifici o nuntă în 2026? Vezi perioadele în care NU se fac cununiile religioase
Data publicării: 20:08 29 Dec 2025

Planifici o nuntă în 2026? Vezi perioadele în care NU se fac cununiile religioase
Autor: Dana Mihai

Nunta- Freepik Nunta- Freepik
 

Planificarea unei nunți în România nu ține doar de preferințele mirilor, ci și de Biserică.

Biserica stabilește perioadele în care cununia religioasă nu poate fi oficiată.Posturile, marile sărbători și anumite zile din calendar influențează direct datele disponibile pentru nunți.

Cununia civilă poate fi programată aproape oricând, în funcție de programul primăriei, cununia religioasă ortodoxă este supusă unor restricții clare. De aceea, cuplurile care își doresc și ceremonia la biserică trebuie să țină cont de aceste perioade.

Citește și: Părintele Pimen: Dacă citiți acest lucru, 40 de zile la rând, vi se va îndeplini orice dorinţă care vă e de folos mântuitor

Conform Bisericii ortodoxe, nu se oficializează nunți în aceste perioade:

  • Săptămâna lăsatului sec de carne: 15 februarie - 21 februarie 2026 

  • Postul Sfintelor Paști (Postul Mare): 22 februarie - 12 aprilie 2026

  • Săptămâna Luminată: 13 aprilie - 19 aprilie 2026

  • Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel: 8 iunie - 28 iunie 2026

  • Postul Adormirii Maicii Domnului: 1 august - 15 august 2026

  • Postul Nașterii Domnului: 14 noiembrie - 24 decembrie 2026

  • De la Crăciun până la Bobotează: 25 decembrie 2026 - 6 ianuarie 2027

Zile în care nu se fac nunți:

În toate zilele de post de peste an, inclusiv miercurea și vinerea, cu excepțiile de „dezlegare”, unde e cazul. În zilele Praznicelor Împărătești și în ajunul acestora. 

Exemple de zile de post punctuale menționate pentru 2026: 5 ianuarie, Ajunul Bobotezei, 29 august, 14 septembrie.

Perioada în care se pot organiza nunțile 

  • 20 aprilie – 7 iunie 2026, cu atenție la sărbători mari și la zilele de post din săptămână.

  • 29 iunie – 31 iulie 2026, verifică miercurile/vinerile și sărbătorile.

  • 16 august – 13 noiembrie 2026 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cand nu se fac nunti
perioade nunti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
CCR, aruncată în aer din cauza blocajelor privind pensiile magistraților. Analiza lui Chirieac
Publicat acum 33 minute
Casa Albă și Kremlin spun că discuțiile sunt „pozitive” între Trump și Putin
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Benjamin Netanyahu, primit de Donald Trump. Întâlnire istorică în Florida: „Israelul nu ar fi mai existat daca era alt premier”. Un detaliu a atras atenția presei
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Gafa de Crăciun a lui Jennifer Lopez. Ce a făcut artista
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Ce făcea Alexandru Rafila pe 22 decembrie 1989 / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Dec 2025
Brigitte Bardot a murit. Update: Mesajul preşedintelui francez Emmanuel Macron
Publicat pe 27 Dec 2025
Horoscopul banilor 2026. Interviu Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog - VIDEO
Publicat acum 8 ore si 37 minute
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat pe 28 Dec 2025
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 29 decembrie - 4 ianuarie
Publicat acum 12 ore si 31 minute
Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close