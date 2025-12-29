Planifici o nuntă în 2026? Vezi perioadele în care NU se fac cununiile religioase

Planificarea unei nunți în România nu ține doar de preferințele mirilor, ci și de Biserică.
Biserica stabilește perioadele în care cununia religioasă nu poate fi oficiată.Posturile, marile sărbători și anumite zile din calendar influențează direct datele disponibile pentru nunți.
Cununia civilă poate fi programată aproape oricând, în funcție de programul primăriei, cununia religioasă ortodoxă este supusă unor restricții clare. De aceea, cuplurile care își doresc și ceremonia la biserică trebuie să țină cont de aceste perioade.
Citește și: Părintele Pimen: Dacă citiți acest lucru, 40 de zile la rând, vi se va îndeplini orice dorinţă care vă e de folos mântuitor
Săptămâna lăsatului sec de carne: 15 februarie - 21 februarie 2026
Postul Sfintelor Paști (Postul Mare): 22 februarie - 12 aprilie 2026
Săptămâna Luminată: 13 aprilie - 19 aprilie 2026
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel: 8 iunie - 28 iunie 2026
Postul Adormirii Maicii Domnului: 1 august - 15 august 2026
Postul Nașterii Domnului: 14 noiembrie - 24 decembrie 2026
De la Crăciun până la Bobotează: 25 decembrie 2026 - 6 ianuarie 2027
În toate zilele de post de peste an, inclusiv miercurea și vinerea, cu excepțiile de „dezlegare”, unde e cazul. În zilele Praznicelor Împărătești și în ajunul acestora.
Exemple de zile de post punctuale menționate pentru 2026: 5 ianuarie, Ajunul Bobotezei, 29 august, 14 septembrie.
20 aprilie – 7 iunie 2026, cu atenție la sărbători mari și la zilele de post din săptămână.
29 iunie – 31 iulie 2026, verifică miercurile/vinerile și sărbătorile.
16 august – 13 noiembrie 2026
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News