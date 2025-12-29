Planifici o nuntă în 2026? Vezi perioadele în care NU se fac cununiile religioase

Biserica stabilește perioadele în care cununia religioasă nu poate fi oficiată.Posturile, marile sărbători și anumite zile din calendar influențează direct datele disponibile pentru nunți.

Cununia civilă poate fi programată aproape oricând, în funcție de programul primăriei, cununia religioasă ortodoxă este supusă unor restricții clare. De aceea, cuplurile care își doresc și ceremonia la biserică trebuie să țină cont de aceste perioade.

Conform Bisericii ortodoxe, nu se oficializează nunți în aceste perioade:

Săptămâna lăsatului sec de carne: 15 februarie - 21 februarie 2026

Postul Sfintelor Paști (Postul Mare): 22 februarie - 12 aprilie 2026

Săptămâna Luminată: 13 aprilie - 19 aprilie 2026

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel: 8 iunie - 28 iunie 2026

Postul Adormirii Maicii Domnului: 1 august - 15 august 2026

Postul Nașterii Domnului: 14 noiembrie - 24 decembrie 2026

De la Crăciun până la Bobotează: 25 decembrie 2026 - 6 ianuarie 2027

Zile în care nu se fac nunți:

În toate zilele de post de peste an, inclusiv miercurea și vinerea, cu excepțiile de „dezlegare”, unde e cazul. În zilele Praznicelor Împărătești și în ajunul acestora.

Exemple de zile de post punctuale menționate pentru 2026: 5 ianuarie, Ajunul Bobotezei, 29 august, 14 septembrie.

Perioada în care se pot organiza nunțile