Ce salariu are un profesor debutant. Prof. Cornelia Popa Stavri: Ilie Bolojan să-și pună aceste întrebări / video

Prof. Cornelia Popa Stavri, vicepreședinte al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și președinte al Sindicatului Independent din Învățământul Preuniversitar Sector 4, a vorbit despre problemele din sistemul de învățământ și a explicat că salariul unui profesor debutant este insuficient pentru a trăi și pentru a-și întemeia o familie.

„Ce salariu are un debutant? Un absolvent de matematică care intră în sistem ca profesor de gimnaziu?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„3500 de lei net”, a spus prof. Cornelia Popa Stavri.

„Și când știe că se poate angaja la o firmă de IT sau în altă parte, de ce ar mai veni el la catedră? Poate dintr-o mare iubire pentru educație, nu?”, a întrebat Sorin Ivan.

„Da, se poate să fie iubirea pentru educație. Problema nu se pune așa, pentru că nu poți să trăiești cu iubire. Ai nevoie să îți întemeiezi o familie, să îți plătești dările locuinței în care stai. Mulți stau în chirie în acest moment. Cu 3500 de lei nu poți supraviețui nici în oraș, nici la sat. Nu cred că poți supraviețui cu 3500 de lei pe lună”, a spus prof. Cornelia Popa Stavri.

Întrebări pe care ar trebui să și le pună premierul Bolojan

Prof. Cornelia Popa Stavri a criticat condițiile din școli și a amintit supraaglomerarea claselor și dificultatea profesorilor de a individualiza procesul de învățare. De asemenea, aceasta este de părere că toate aceste măsuri arată o lipsă de respect din partea autorităților față de învățământ și de elevi.

„Cum putem aspira noi să fim o țară dezvoltată, o civilizație respectată când ne tratăm astfel profesorii?”, a întrebat Sorin Ivan.

„Așa mă gândesc să-și pună întrebările și domnul Bolojan, pentru că sunt necesare aceste întrebări. Cum putem să-i aglomerăm pe copiii noștri atât de mulți într-o clasă și să avem pretenția să învețe, să se concentreze, profesorul să individualizeze procesul de învățare?”, a spus prof. Cornelia Popa Stavri.

„Liderii s-au întâlnit cu domnul Bolojan și în mod sigur i-au transmis toate aceste probleme”, a spus Sorin Ivan.

„Cred că toate au trecut pe lângă urechea dumnealui. Mie mi se pare o lipsă de respect cumplită față de învățământ, față de copiii acestei țări”, a spus prof. Cornelia Popa Stavri.

De ce nu există dialog

De asemenea, profesoara a criticat lipsa dialogului cu autoritățile și a explicat că educația nu e tratată cu prioritate.

„De ce nu există dialogul necesar orientat spre rezultate și spre traversarea crizei?”, a întrebat Sorin Ivan.

„Pentru că într-o întâlnire de un sfert de oră nu se pot detalia lucrurile, pentru că o persoană interesată de situația educației trebuie să stea la masa de lucru cu pixul în mână. Nu se întâmplă lucrul acesta pentru că educația nu reprezintă o prioritate. Este evident că nu reprezintă o prioritate.

A fost depusă o moțiune pe măsurile de austeritate. Noi stăm de șase luni în stradă. Am tot vorbit, am tot transmis mesaje către ministrul David, care s-a tot dus prin Elveția, prin Germania, să ne aducă modele, când noi am văzut clar că suntem într-un deficit, în loc să se întoarcă cu fața către profesori și să discute, să pună problemele pe masă, să încerce să rezolve măcar o problemă”, a spus prof. Cornelia Popa Stavri la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici.

Video: