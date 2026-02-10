Prof. Cornelia Popa Stavri, vicepreședinte al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și președinte al Sindicatului Independent din Învățământul Preuniversitar Sector 4, a explicat că sistemul de învățământ se confruntă cu mai multe schimbări și probleme.

Potrivit acesteia, numărul cadrelor didactice a scăzut și au apărut o mulțime de probleme în ceea ce privește acoperirea orelor.

„Avem mai multe schimbări anul acesta. În primul rând, sunt aceste măsuri de austeritate care au venit odată cu Legea 141 și care grevează asupra sistemului de învățământ, acest număr mare de elevi la clasă, redistribuirea, reorganizarea claselor și reducerea lor totodată.

Apoi avem o scădere naturală a numărului de elevi la clasa a IX-a, influențat de declinul demografic. Apoi avem aceste planuri cadru care sunt diferite și ele vor acționa la nivelul sistemului periodic, anual. Vor reduce din numărul de discipline, de ore, deci și de cadre didactice.

Anul acesta, de exemplu, în învățământul preuniversitar au fost reduse 33.000 de posturi. În 2024-2025 aveam conform INS 218.000 de cadre didactice, iar în prezent Ministrul Educației, în diferite rapoarte publicate, a dat aproximativ 185.000 de cadre didactice, deci o reducere cu 33.000, ca urmare a aplicării măsurilor de austeritate”, a spus prof. Cornelia Popa Stavri.

„Ce înseamnă asta mai concret?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Înseamnă șomajul în educație. (...) Au dispărut aproximativ 17.800 de posturi de suplinitori din august până în prezent. În continuare sunt cam 27.000 de profesori suplinitori, restul de vreo 120.000 de profesori sunt titulari, deci diferența ar fi la plata cu ora.

Nu știu de când sunt aceste statistici, dar între timp oamenii au mai renunțat la plata cu ora ca urmare a nemodificării măsurii de reducere a cuantumului plății cu ora la 50% din valoarea ei. Adică un profesor debutant sau un profesor cu definitivat la plata cu ora ia 22 de lei”, a spus prof. Cornelia Popa Stavri.

VEZI ȘI: De ce testele PISA nu reflectă realitatea din școli. Mit desființat despre educație

Situație de criză în educație

Prof. Cornelia Popa Stavri a explicat că există un deficit major de cadre didactice, iar orele neocupate sunt acoperite cu mare dificultate. Potrivit acesteia, profesorii pensionați sunt chemați să predea la plata cu ora, dar aceasta este foarte mică și mulți refuză să mai predea în aceste condiții.

„Cine acoperă acele ore?”, a întrebat Sorin Ivan.

„Sunt ore neocupate, care se acoperă cu mare dificultate de profesorii care vin și își completează. Nu ai ce face, trebuie să salvezi situația. De aceea spun că este o situație de criză în educație.

Cine vine trebuie să-și asume această situație de criză sau să aibă atâta forță politică să determine schimbarea, că nu se poate altfel. Fără anularea acestor măsuri suntem într-un haos”, a spus prof. Cornelia Popa Stavri.

„Am văzut în mass-media un profesor în preajma vârstei de 80 de ani care predă. Să nu recurgem din disperare la astfel de soluții”, a spus Sorin Ivan.

„Aceasta este situația. Chiar din disperare se recurge la așa ceva. Chemăm colegii care s-au pensionat să țină acele ore la plata cu ora, dar nu mai vor nici ei să vină pentru că este foarte mică plata cu ora. Adică după o lună de predat la clasă, cu toate responsabilitățile, un profesor din învățământul primar a plecat acasă cu 1800 de lei.

Totuși, nu este o sumă care să recompenseze munca depusă. Ministerul plătește doar ora efectivă de predare, dar dacă ești la clasă te ocupi de tot ce înseamnă pregătirea pentru activitate, evaluare, relația cu familia copilului. Nu poți să spui că te duci la clasă, predai, ți-ai pus geanta pe umăr și ai plecat”, a spus prof. Cornelia Popa Stavri la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici.

Video: