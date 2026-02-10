€ 5.0910
Tinerii din România folosesc cel mai puțin inteligența artificială în UE. Clasamentul pe țări
Data publicării: 15:37 10 Feb 2026

Tinerii din România folosesc cel mai puțin inteligența artificială în UE. Clasamentul pe țări
Autor: Tiberiu Vasile

Tinerii din România folosesc cel mai puțin inteligența artificială în UE. Clasamentul pe țări Inteligență Artificială. Sursa: Pixabay

România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale de către tineri, potrivit celor mai recente date europene.

Anul trecut, 63,8% dintre tinerii cu vârste între 16 și 24 de ani din Uniunea Europeană au folosit instrumente de Inteligență Artificială generativă (AI), aproape dublu față de populația generală (cei cu vârste cuprinse între 16 și 74 de ani), unde ponderea a fost de 32,7%, arată datele publicate marți de Eurostat, cu ocazia Zilei pentru un internet mai sigur.

Clasament

În rândul statelor membre, cele mai mici ponderi ale persoanelor cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani care utilizează instrumente de inteligență artificială generativă au fost înregistrate în România (44,1%), Italia (47,2%) și Polonia (49,3%).

La polul opus, cele mai mari ponderi ale persoanelor cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani care utilizează instrumente de inteligență artificială generativă au fost înregistrate în Grecia (83,5%), Estonia (82,8%) și Cehia (78,5%).

Tinerii din UE utilizează instrumente de inteligență artificială generativă (AI) în diferite domenii ale vieții. Utilizarea AI generativă în scopuri private a fost mai frecventă în rândul tinerilor (44,2%) decât în rândul populației generale (25,1%).

Așa cum era de așteptat, persoanele tinere au fost mai predispuse să utilizeze instrumente de AI pentru educația formală (39,3%), comparativ cu 9,4% în populația generală. În schimb, utilizarea profesională a fost relativ similară între aceste grupe de vârstă (15,8% față 15,1%), deoarece mulți tineri nu au intrat încă pe piața muncii.

Ce este IA generativă

Inteligența artificială generativă poate crea conținut nou, cum ar fi text, imagini, cod de programare, videoclipuri sau alte date, pe baza informațiilor disponibile și a modelelor pe care le-a învățat din exemplele existente. Pentru a genera acest conținut, este nevoie de o intrare sau de o solicitare din partea utilizatorului, cum ar fi adresarea unei întrebări sau furnizarea de instrucțiuni sau a unui subiect pe care să se concentreze.

În UE, în 2025, aproape 1 din 3 persoane a folosit instrumente de IA generativă în general, cel mai adesea în scopuri private (25%), în scopuri profesionale (15%) sau chiar pentru educație formală (9%). Danemarca (48%), Estonia (47%), Finlanda și Malta (ambele cu 46%) au raportat cele mai mari rate de persoane care au utilizat instrumente de IA generativă în 2025 dintre țările UE, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Recesiune pe piața muncii IT. Joburile dispar din cauza inteligenței artificiale
 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

romania
tineri
europa
inteligenta artificiala
