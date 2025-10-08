Schimbare la Facebook. Update mult așteptat de utilizatori

Este vorba despre algoritmul folosit în secţiunea video a platformei, care va avea mai mult control, din punct de vedere al preferințelor utilizatorilor, dar un şi conţinut mai nou.

Funcţia ”Not Interested” îmbunătățită

După actualizare, utilizatorii Facebook vor putea folosi funcţia ”Not Interested”, în situația clipurilor care nu le plac, cu scopul de a transmite algoritmului să nu le mai afişeze astfel de filmări.

Schimbare după numeroase plângeri către Facebook

Schimbarea vine după ce Meta a primit mai multe plângeri despre algoritmul care continuă să afișeze conţinut de slabă calitate, precum clipurile generate cu ajutorul AI-ului ori tentativele de fraudă online.

Clipurile din newsfeed vor fi mai noi

Update-ul va face şi ca clipurile video din newsfeed să fie mai noi. Potrivit companiei, numărul postărilor afişate utilizatorilor chiar în ziua în care au fost create va creşte cu 50%.

O altă noutate de la Facebook

O altă noutate este afișarea clipurilor care le-au plăcut prietenilor cu ajutorul unor bule, precum se întâmplă pe Instagram. Bulele permit comunicarea directă cu respectivii prieteni.

Meta afirmă că îmbunătăţeşte funcţia de căutare cu ajutorul inteligenţei artificiale, aceata urmând să indicec mai multe subiecte ce corespund preferinţelor personale.

De asemenea, funcţia Save este îmbunătăţită cu această ocazie, cu scopul simplificării salvării clipurilor preferate într-un singur loc, scrie betanews.