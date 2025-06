Cluster militar naval la Galați, unic în Europa. Gheorghe Savu (Damen): Investițiile sunt continue - Video

Gheorghe Savu a evidențiat rolul strategic al șantierului naval Damen din Galați, care asigură proiectarea, construcția și suportul pe tot ciclul de viață pentru nave militare de suprafață. Gheorghe Savu a subliniat investițiile care s-au făcut și se fac încontinuu.

”Cluster-ul militar naval de la Galați este unic nu doar în România, ci și în Europa”

”Cluster-ul militar naval de la Galați este unic nu doar în România, ci și în Europa. Avem, de asemenea, Marine Engeenering Galați, care proiectează cele mai moderne și mai complexe nave militare pe care Damen le produce. Șantierul Naval Galați a fost achiziționat de Damen în anul 1999. Este în portofoliul companiei Damen. Este cel mai important șantier pe care îl are, iar investițiile la Galați sunt continue. A trebuit 20 de ani ca să îl aducem la standardele unui șantier militar, care îndeplinește în totalitate standardele NATO.

Începând din 1 iulie 2025 este, pur și simplu, șantier militar, cu toate cerințele pe care acesta le presupune. Avem 2000 de angajați și încă 1000 de subcontractori, care depind direct și în totalitate de investițiile Damen din România.

Până acum, acest șantier, în 25 de ani, a reușit să producă peste 400 de nave pentru piața externă. Sunt nave complexe, nu sunt remorchere sau nave simple. Reiterez, suntem singura companie din România care producem și proiectăm pe teritoriul național nave militare. Valoarea proiectelor militare care s-au predat depășește 2 miliarde de euro. Am produs 31 de nave militare pentru 13 state. Relevant, pentru capacitarea șantierului, este că anul trecut am produs două nave de patrulare, așa-numitele corvete ușoare pentru Pakistan și cea mai complexă navă pe care am produs-o noi vreodată pe teritoriul României este Combat Support Ship - CSS, timp de 4 ani, o navă foarte mare și complexă”, a declarat Gheorghe Savu, director Damen Naval Romania.

Combat Support Ship - CSS

”Am produs și pentru piața din România 4 nave mici. Sperăm să mai producem și nave mici, dar și nave mai mari, dacă se poate. Am subliniat capacitatea de proiectare pe care o avem. Doamna Pauliuc, vă mai invit acum oficial, nu mai puteți să evitați, să veniți cu Comisia de apărare să vizitați o investiție serioasă, state-of-the-art în România”, a spus Gheorghe Savu, director Damen Naval Romania, la conferința organizată de DCNews Media Group.

DEFENSE ROMANIA SECURITY DIALOGUE 2025 – FIRST EDITION - DC Media Group a organizat prima ediție a DSD (2025) cu tema „Apărarea României în al patrulea an de război: Industria de apărare și reafirmarea alianțelor euro-atlantice”. Evenimentul a reunit importanți oficiali politici, reprezentanți ai industriei de apărare și experți care vor analiza noile provocări geopolitice, revitalizarea industriei și reafirmarea angajamentelor euro-atlantice ale României.

