Compania Damen din Galați produce nave militare de luptă pentru state NATO și UE. Gheorghe Savu (Damen): De ce România încă nu a comandat una / video

Gheorghe Savu a vorbit despre rolul strategic al șantierului naval Damen din Galați în producția de nave militare la nivel global și a subliniat că acesta asigură proiectarea, construcția și suportul pe tot ciclul de viață pentru nave militare de suprafață. Acesta a evidențiat importanța investițiilor Damen în România și a menționat că, deși nu s-a primit încă o comandă din partea României, există discuții în desfășurare.

„Șantierul naval Galați, Damen, face nave militare de luptă pentru jumătate din planetă - cele 64 de șantiere navale, care se află peste tot în lume, fac nave militare pentru jumătate din planetă. N-ați reușit încă să primiți o comandă pentru o navă militară din partea României până în acest moment?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Compania Damen este una dintre cele mai mari companii de construcții navale din Europa, iar evoluția ei în ultimii 20 de ani o plasează pe un tren ascendent, dovadă fiind proiectele foarte mari și foarte complexe, ultimele două mari programe în Europa occidentală de construcții de nave, mă refer la fregate, au fost atribuite companiei Damen de către Germania și Belgia-Olanda. O să vedem ce influență au aceste proiecte asupra industriei navale din România.



Noi considerăm România a doua țară mamă și o să vedeți de ce. O să vedeți că în România Damen are cele mai mari investiții din lume. Sigur că toate navele Damen, dacă nu ne cer clienții expres să le producem în statele lor, noi le producem la Galați. Deci Galațiul asigură proiectarea, producția și life cycle support pentru orice tip de navă militară de suprafață de care, eventual, forțele navale românești ar avea nevoie.



De ce nu am vândut în România? Suntem în discuții, dar discuțiile acestea, din diverse motive, se prelungesc foarte mult. Noi avem un parteneriat cu Thales și vă spun sincer că cel mai de succes parteneriat european în domeniul construcțiilor de nave este Damen-Thales. Ultimele două mari programe, în total vor fi cel puțin 13 fregate, sunt construite de acest binom care lucrează foarte bine", a spus Gheorghe Savu.

„România are ambiția să devină lider"

Gheorghe Savu a explicat că România are ambiția de a redeveni un lider în industria de apărare și a afirmat că, prin producția celor mai moderne nave militare pentru state NATO și UE, industria navală militară românească este deja un lider.

„Ce este state of the art? Eu cred că în domeniul construcțiilor navale, state of the art este combinația celor mai bune companii și produse din vestul Europei și America de Nord. Este ceea ce facem noi împreună cu Thales. Noi le facem aici, deocamdată pentru alte state.



România are ambiția să devină lider, să redevină unul dintre liderii în domeniul industriei de apărare. Eu vă spun cu sinceritate că în domeniul industriei navale militare noi suntem un lider. Este evident. În momentul în care produci în România cele mai moderne și mai complexe nave militare pentru state NATO și UE, nu poți să fii decât un lider”, a spus Gheorghe Savu.

Șantierul de la Galați va deveni șantier militar

Gheorghe Savu a explicat că șantierul de la Galați va deveni oficial șantier militar din 1 iulie și este în proces de adaptare la standardele militare. Potrivit acestuia, Damen este o companie privată, deținută de familia Damen, cu peste 30 de șantiere și 12.000 de angajați la nivel global. La Galați lucrează aproximativ 2.000 de persoane, dintre care 300 sunt ingineri români.

„Șantierul nostru de la Galați, începând din 1 iulie, este șantier militar. Noi suntem într-un proces de tranziție în a-l aduce la standardele militare pentru că acolo vom produce cu preponderență nave militare și avem în plan să livrăm nave militare inclusiv după 2034 la Galați.



Compania Damen este o companie înființată și deținută de către familia Damen, deci nu este o companie listată la bursă, asta ne creează foarte multe avantaje din perspectiva decizională a flexibilității și dinamismului pe care îl avem. Avem peste 30 de șantiere în toată lumea și avem peste 12.000 de angajați.



Cea mai mare investiție este la Galați unde angajăm 2000 de oameni în șantier și trebuie să subliniez că sunt aproximativ 300 de ingineri, toți români, în general arhitecți navali, care lucrează în proiectare sau în producție la Galați.



Producem în general cam 160 de nave pe an. Dintre acestea, cele mai importante pentru noi au devenit cele militare. Din anul 2000, de când avem și șantierul de la Galați, noi am produs peste 300 de nave militare. La Galați s-au produs peste 30 de nave militare pentru state NATO și state UE”, a spus Gheorghe Savu, director Damen Naval Romania, la la conferința organizată de DCNews Media Group.

DEFENSE ROMANIA SECURITY DIALOGUE 2025 – FIRST EDITION - DC Media Group organizează prima ediție a DSD (2025) cu tema „Apărarea României în al patrulea an de război: Industria de apărare și reafirmarea alianțelor euro-atlantice”. Evenimentul reunește importanți oficiali politici, reprezentanți ai industriei de apărare și experți care vor analiza noile provocări geopolitice, revitalizarea industriei și reafirmarea angajamentelor euro-atlantice ale României.

Video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News