Corneliu Ștefan:  25 de contracte de finanțare pentru CJ Dâmbovița  semnate înainte de Anul Nou

Valoarea totală a finanțărilor se ridică la peste 86.500.000 de lei, investiții care contribuie direct la creșterea calității vieții dâmbovițenilor, a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean.

Prin “Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” au fost finanțate 21 de proiecte pentru: municipiul Moreni, orașul Pucioasa și comunele Bilciurești, Braniștea, Brezoaele, Bucșani, Cobia, Conțești, Corbii Mari, Cornățelu, Dragodana, Iedera, Lucieni, Lungulețu, Mănești, Pietrari, Raciu, Răzvad, Sălcioara, Ulmi și Valea Mare.

Totodată, prin „Programul pentru sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate” au fost finanțate 4 proiecte pentru: orașul Titu și comunele Dragomirești, Mănești și Valea Mare.

Concret, prin iluminat public modern vom avea străzi mai bine luminate, treceri de pietoni mai vizibile și un plus de siguranță, cu costuri mai mici pentru administrațiile locale. Pentru apă și canalizare, proiectele aduc rețele extinse și modernizate, servicii mai stabile pentru gospodării, mai puține avarii și un câștig direct pentru sănătate și mediu.

În 2026, urmează semnarea contractelor de finanțare și pentru alte localități din județ. Continuăm investițiile pentru dezvoltarea comunităților noastre, a mai precizat președintele Consiliului Județean.