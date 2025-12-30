€ 5.0963
|
$ 4.3286
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0963
|
$ 4.3286
 
DCNews Stiri Info utile Corneliu Ștefan:  25 de contracte de finanțare pentru CJ Dâmbovița  semnate înainte de Anul Nou
Data actualizării: 13:21 30 Dec 2025 | Data publicării: 13:21 30 Dec 2025

Corneliu Ștefan:  25 de contracte de finanțare pentru CJ Dâmbovița  semnate înainte de Anul Nou
Autor: Crişan Andreescu

CJ Dambovita Foto: Facebook Corneliu Ștefan
 

Alături de președintele AFM, Florin Bănică, am semnat contractelor de finanțare pentru 25 de proiecte privind modernizarea iluminatului public și dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare.

Valoarea totală a finanțărilor se ridică la peste 86.500.000 de lei, investiții care contribuie direct la creșterea calității vieții dâmbovițenilor, a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean.

Prin “Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” au fost finanțate 21 de proiecte pentru: municipiul Moreni, orașul Pucioasa și comunele Bilciurești, Braniștea, Brezoaele, Bucșani, Cobia, Conțești, Corbii Mari, Cornățelu, Dragodana, Iedera, Lucieni, Lungulețu, Mănești, Pietrari, Raciu, Răzvad, Sălcioara, Ulmi și Valea Mare.

Totodată, prin „Programul pentru sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate” au fost finanțate 4 proiecte pentru: orașul Titu și comunele Dragomirești, Mănești și Valea Mare.

Concret, prin iluminat public modern vom avea străzi mai bine luminate, treceri de pietoni mai vizibile și un plus de siguranță, cu costuri mai mici pentru administrațiile locale. Pentru apă și canalizare, proiectele aduc rețele extinse și modernizate, servicii mai stabile pentru gospodării, mai puține avarii și un câștig direct pentru sănătate și mediu.

În 2026, urmează semnarea contractelor de finanțare și pentru alte localități din județ. Continuăm investițiile pentru dezvoltarea comunităților noastre, a mai precizat președintele Consiliului Județean.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
SUA ar urma să impună sancţiuni împotriva mai multor oficiali din Germania
Publicat acum 15 minute
Ucraina evacuează 14 localități din nordul țării, după atacurile rusești
Publicat acum 45 minute
Accident de telecabină într-o stațiune din Italia. Șase oameni au fost răniți, după ce o cabină s-a izbit de bariera stației de sosire
Publicat acum 52 minute
Profesori și studenți la Medicină, trimiși în judecată de DNA: Acuzații de mită pentru transmiterea subiectelor la examenul de rezidențiat
Publicat acum 56 minute
Cine e Adriana Miron, noua șefă de cabinet a ministrului Irineu Darău (USR), condamnată în trecut la închisoare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Dec 2025
Brigitte Bardot a murit. Update: Mesajul preşedintelui francez Emmanuel Macron
Publicat pe 29 Dec 2025
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat pe 29 Dec 2025
Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
Publicat pe 28 Dec 2025
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 29 decembrie - 4 ianuarie
Publicat pe 28 Dec 2025
Motivul pentru care PSD nu iese de la guvernare. Chirieac: Domnul Bolojan nu mai e PNL-ist, e USR-ist
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Care este filmul anului 2025?
1. Mission: Impossible – The Final Reckoning
2. Superman (2025)
3. Captain America: Brave New World
4. Thunderbolts
5. The Fantastic Four: First Steps
6. Snow White
7. The Naked Gun
8. Anaconda
9. The Running Man Sinners
10. Sinners
Trimite răspunsul
x close