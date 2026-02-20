€ 5.0956
|
$ 4.3216
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0956
|
$ 4.3216
 
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 20 februarie 2026. Conjuncție Saturn-Neptun în Berbec. Previziuni zodii
Data actualizării: 08:03 20 Feb 2026 | Data publicării: 07:30 20 Feb 2026

EXCLUSIV Horoscop 20 februarie 2026. Conjuncție Saturn-Neptun în Berbec. Previziuni zodii
Autor: Echipa Astrosens

ilustratie ochi fantastic Sursă foto: Freepik AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi se petrece evenimentul astrologic cel mai important din 2026: Marea conjuncție Saturn-Neptun din Berbec. Acest aspect se petrece la aproximativ 36 de ani și produce numeroase schimbări, în special pe plan geopolitic. Cea mai recentă conjuncție Saturn-Neptun s-a petrecut în semnul Capricornului, în 1989. Și dacă dăm timpul înapoi, ne vom da seama că acel an a schimbat multe țări în mod profund, inclusiv România. Ce poate urma pe plan mondial: schimbarea “granițelor”, apariția unor noi ideologii și altă ordine mondială. 

Citește și Conjuncția care rescrie istoria: Ce urmează din 20 februarie 2026

Luna tranzitează tot semnul Berbecului, motiv pentru a ne feri de plictiseală sau blazare. Și să nu uităm căm ne aflăm în plin sezon al eclipselor, deci putem asista la evenimente bizare sau neașteptate. 

Horoscop 20 februarie 2026 Berbec

Astrele sunt cu ochii pe tine! O parte din tine este destul de sigură, dar cealaltă pare tare confuză. Și tu va trebui să le împaci pe ambele, în mai toate domeniile.

Horoscop 20 februarie 2026 Taur

Venus se apropie de trigonul cu Jupiter. Deci, indiferent de ce se întâmplă în jurul tău, vei avea puterea să vezi întotdeauna și jumătatea plină a paharului.

Horoscop 20 februarie 2026 Gemeni

Astrologul vă recomandă să nu faceți multe promisiuni la locul de muncă pentru că pot apărea schimbări în propriul program și astfel să nu le puteți respecta.

Horoscop 20 februarie 2026 Rac

Zilele acestea, Venus face un trigon cu Jupiter din semnul vostru. Ceea ce înseamnă că puteți planifica evenimente plăcute alături de persoanele cele mai dragi.

Horoscop 20 februarie 2026 Leu

Nu veți avea energie chiar pentru toate activitățile. De aceea, astrologul vă recomandă să fiți mai selectivi atunci când confirmați prezența la unele evenimente.

Horoscop 20 februarie 2026 Fecioară

Unele promisiuni ale partenerului nu vor putea fi respectate. Și nu din cauza acestuia. Deci trebuie să fiți mai toleranți. Veți avea cuvintele potrivite în momentele cheie ale zilei.

Horoscop 20 februarie 2026 Balanță

De un lucru puteți fi sigur! Nivelul vostru de productivitate va fi uimitor! Fie că vorbim de sarcinile de la locul de muncă, sau de treburile din gospodărie.

Horoscop 20 februarie 2026 Scorpion

Veți deborda de pasiune și creativitate în orice proiect de care vă veți ocupa. Poate fi o perioadă excelentă pentru romantism și relația cu copiii.

Horoscop 20 februarie 2026 Săgetător

Pot apărea probleme în gospodărie sau în comunicarea cu familia. Astrologul vă recomandă să nu vă chinuiți singur, ci să cereți ajutorul.

Horoscop 20 februarie 2026 Capricorn

Este una dintre acele perioade în care liniștea de acasă și comunicarea cu familia contează cel mai mult. Aveți nevoie de relații armonioase în jurul vostru.

Horoscop 20 februarie 2026 Vărsător

Apar soluții la problemele sau îngrijorările din punct de vedere financiar. Ori primiți un sfat potrivit, ori oamenii dragi chiar vă ajută în mod direct.

Horoscop 20 februarie 2026 Pești

Ne apropiem de trigonul Venus-Jupiter. Astrologul vă invită să vă ocupați și de acele activități care vă fac plăcere, care vă ajută să vă relaxați.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop zilnic
astrolog daniela simulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
NASA finalizează testul pentru lansarea rachetei SLS în misiunea Artemis 2
Publicat acum 16 minute
Nicușor Dan - Donald Trump, la Consiliul pentru Pace. Mircea Badea pune punctul pe i după vizita președintelui
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Trump anunță publicarea dosarelor despre extratereștri și OZN-uri
Publicat acum 1 ora si 6 minute
BANCUL ZILEI: Cum era înainte
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Cel mai mare dușman al ficatului gras. Prof. dr. Liana Gheorghe: Dieta care ne ajută
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 25 minute
Horoscop 20 februarie 2026. Conjuncție Saturn-Neptun în Berbec. Previziuni zodii
Publicat acum 9 ore si 50 minute
Prințul Andrew, „fiul preferat” al Reginei Elisabeta a II-a? Dezvăluirile unui fost secretar de presă al regretatei regine
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Cel mai mare dușman al ficatului gras. Prof. dr. Liana Gheorghe: Dieta care ne ajută
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Eric Dane, starul din "Grey’s Anatomy", a murit la 53 de ani
Publicat acum 1 ora si 28 minute
De ce apare ideea că bărbații „nu divorțează”, iar femeile „da”, dacă ambii trăiesc aceeași relație
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close