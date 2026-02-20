Horoscop 20 februarie 2026. Conjuncție Saturn-Neptun în Berbec. Previziuni zodii

Astăzi se petrece evenimentul astrologic cel mai important din 2026: Marea conjuncție Saturn-Neptun din Berbec. Acest aspect se petrece la aproximativ 36 de ani și produce numeroase schimbări, în special pe plan geopolitic. Cea mai recentă conjuncție Saturn-Neptun s-a petrecut în semnul Capricornului, în 1989. Și dacă dăm timpul înapoi, ne vom da seama că acel an a schimbat multe țări în mod profund, inclusiv România. Ce poate urma pe plan mondial: schimbarea “granițelor”, apariția unor noi ideologii și altă ordine mondială.

Luna tranzitează tot semnul Berbecului, motiv pentru a ne feri de plictiseală sau blazare. Și să nu uităm căm ne aflăm în plin sezon al eclipselor, deci putem asista la evenimente bizare sau neașteptate.

Horoscop 20 februarie 2026 Berbec

Astrele sunt cu ochii pe tine! O parte din tine este destul de sigură, dar cealaltă pare tare confuză. Și tu va trebui să le împaci pe ambele, în mai toate domeniile.

Horoscop 20 februarie 2026 Taur

Venus se apropie de trigonul cu Jupiter. Deci, indiferent de ce se întâmplă în jurul tău, vei avea puterea să vezi întotdeauna și jumătatea plină a paharului.

Horoscop 20 februarie 2026 Gemeni

Astrologul vă recomandă să nu faceți multe promisiuni la locul de muncă pentru că pot apărea schimbări în propriul program și astfel să nu le puteți respecta.

Horoscop 20 februarie 2026 Rac

Zilele acestea, Venus face un trigon cu Jupiter din semnul vostru. Ceea ce înseamnă că puteți planifica evenimente plăcute alături de persoanele cele mai dragi.

Horoscop 20 februarie 2026 Leu

Nu veți avea energie chiar pentru toate activitățile. De aceea, astrologul vă recomandă să fiți mai selectivi atunci când confirmați prezența la unele evenimente.

Horoscop 20 februarie 2026 Fecioară

Unele promisiuni ale partenerului nu vor putea fi respectate. Și nu din cauza acestuia. Deci trebuie să fiți mai toleranți. Veți avea cuvintele potrivite în momentele cheie ale zilei.

Horoscop 20 februarie 2026 Balanță

De un lucru puteți fi sigur! Nivelul vostru de productivitate va fi uimitor! Fie că vorbim de sarcinile de la locul de muncă, sau de treburile din gospodărie.

Horoscop 20 februarie 2026 Scorpion

Veți deborda de pasiune și creativitate în orice proiect de care vă veți ocupa. Poate fi o perioadă excelentă pentru romantism și relația cu copiii.

Horoscop 20 februarie 2026 Săgetător

Pot apărea probleme în gospodărie sau în comunicarea cu familia. Astrologul vă recomandă să nu vă chinuiți singur, ci să cereți ajutorul.

Horoscop 20 februarie 2026 Capricorn

Este una dintre acele perioade în care liniștea de acasă și comunicarea cu familia contează cel mai mult. Aveți nevoie de relații armonioase în jurul vostru.

Horoscop 20 februarie 2026 Vărsător

Apar soluții la problemele sau îngrijorările din punct de vedere financiar. Ori primiți un sfat potrivit, ori oamenii dragi chiar vă ajută în mod direct.

Horoscop 20 februarie 2026 Pești

Ne apropiem de trigonul Venus-Jupiter. Astrologul vă invită să vă ocupați și de acele activități care vă fac plăcere, care vă ajută să vă relaxați.