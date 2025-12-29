€ 5.0920
DCNews Stiri 2026, anul schimbării? Semnalele astrologice care anunță o nouă etapă economică
Data actualizării: 22:03 29 Dec 2025 | Data publicării: 22:02 29 Dec 2025

EXCLUSIV 2026, anul schimbării? Semnalele astrologice care anunță o nouă etapă economică
Autor: Dana Mihai

bani Sursa foto: https://www.freepik.com/, @johan111 / bani
 

Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog, spune că perioada următoare ar putea aduce presiuni economice mai mari.

Astrologul economist a explicat că anumite cicluri astrologice au coincis, de-a lungul timpului, cu episoade de inflație și încetinire economică. 

"Am găsit o altă teorie a astrologului financiar american Grace Morris. Ea a făcut o analiză pe ultimii 100 de ani în economia Statelor Unite și a concluzionat următoarele:

De fiecare dată când Neptun tranzitează semnele de foc, inflația crește, ne confruntăm cu o creștere a prețurilor, o scădere a puterii de cumpărare, așadar, din nou o reașezare a activității economice. Suntem nevoiți cumva să ne restructurăm finanțele, să vedem în ce investim, să nu mai cheltuim atât de mult, ceea ce nu este neapărat rău.

De la consum la cumpătare

 Societatea, inclusiv la noi, a fost bazată pe consum. Apare și partea aceasta de schimbări climatice, de grijă pentru mediu, deci am putea privi și din alt punct de vedere această creștere a prețurilor care ne îndeamnă să fim mai cumpătați.

În anii '20, Neptun a fost în tranzit în Leu, ceea ce a precedat criza din 1929-1933. A mai fost în 1970 când corelat cu tranzitul nudurilor lunare în Vărsător am avut stagflație, ce este stagflația? Este o perioadă de încetinire a creșterii economice coroborată cu șomaj și la fel creșterea prețurilor.

Citește și: Istoria se repetă în 2026? Indiciul astrologic care anunță o nouă încetinire economică

Deci practic a fost și creșterea prețului petrolului în perioada respectivă și s-a manifestat cel mai mult în Europa de Vest, în America și în Canada, pentru că în alte părți din țară economiile erau centralizate, cel puțin la noi. În luna februarie a anului 2026 Neptun alături de Saturn va intra în Berbec, semn de foc, și probabil am asistat deja în ultima perioadă, cel puțin în România, la o inflație ridicată", a explicat Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog.

Cătălina Mărăcineanu
economie
astrologie
