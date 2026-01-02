€ 5.0985
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 2 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data publicării: 08:39 02 Ian 2026

EXCLUSIV Horoscop 2 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

palme cerc zodiacal lumina Sursă: Freepik
 

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Vineri, Mercur își începe tranzitul în semnul Capricornului, acolo unde va rămâne până pe 20 ianuarie. Și se alătură astfel trio-ului Soare-Venus-Marte din același semn. În sfârșit, ne putem face planuri sau crea rezoluții pentru 2026.  Discuțiile noastre vor fi mult mai pragmatice și mature. Și oarecum, avem nevoie de acest tranzit pentru că ne pregătim de un nou an. Mintea noastră trebuie să se axeze pe concret, palpabil, organizare și tot ce ține de obiectivitate. 

Horoscop 2 ianuarie 2026 Berbec

Vei fi mai autoritar, chiar și cu oamenii cei mai apropiați. Pur și simplu, nu mai vrei să îți consumi timpul și energia aiurea. Și decizi să spui lucrurilor pe nume.

Horoscop 2 ianuarie 2026 Taur

Alegi să fii mai cumpătat atât din punct de vedere financiar, cât și al energiei. Unii dintre voi se vor implica în discuții moraliste care nu le vor prii mai deloc.

CITEȘTE ȘI Prima Lună Plină din 2026. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii vizate

Horoscop 2 ianuarie 2026 Gemeni

O zi bună pentru contemplare. Astrele îți recomandă să îți faci timp pentru tine, să tragi concluzii și să îți planifici pașii pentru următoarele zile.

Horoscop 2 ianuarie 2026 Rac

Unii dintre voi vor deveni foarte comunicativi, iar alții prea tăcuți. Cuvintele unor apropiați vor avea un efect neașteptat asupra stării voastre.

Horoscop 2 ianuarie 2026 Leu

Te vei supăra pe oamenii care zic multe și nu fac nimic. Și astfel, preiei noi responsabilități pentru a te asigura că totul funcționează în sânul familiei.

Horoscop 2 ianuarie 2026 Fecioară

Este momentul pentru creativitate și timp dedicat pasiunilor! Nu lăsa ziua aceasta să treacă fără a te ocupa și de acele activități care te împlinesc.

Horoscop 2 ianuarie 2026 Balanță

În discuțiile cu familia, s-ar putea să iasă la iveală unele detalii mai șocante sau neplăcute. Însă, oricât de mult ai vrea să le eviți, nu vei putea.

Horoscop 2 ianuarie 2026 Scorpion

Astrele îți recomandă să întrerupi discuțiile care nu îți sunt pe plac. Să nu îi lași pe ceilalți să nu te respecte. Și încearcă să fii mai blând cu tine.

Horoscop 2 ianuarie 2026 Săgetător

S-ar putea ca partenerul să nu fie de acord cu unele deciziile de-ale tale pe plan financiar. Și va trebui să duceți negocieri pentru a ajunge la un numitor comun.

Horoscop 2 ianuarie 2026 Capricorn

Mercur intră în semnul tău. Deci vei fi mai vorbăreț și dornic de multiple activități. Însă, atenție la ce promisiuni vei face! Pentru că nu vei avea timp de toate.

Horoscop 2 ianuarie 2026 Vărsător

Alegi să fii mai retras și să joci rolul observatorului. Îți vei da seama de unele detalii importante. Și îți vei schimba perspectiva în ceea ce privește unele dezamăgiri.

Horoscop 2 ianuarie 2026 Pești

Multe dintre propunerile tale nu vor fi neapărat acceptate de apropiați. Dar asta nu înseamnă că vei renunța la acestea. Din contră, vei fi și mai determinat.

horoscop zilnic
horoscop 2 ianuarie
astrolog daniela simulescu
