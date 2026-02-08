Horoscop 8 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astăzi, Venus din Vărsător face un careu cu Uranus din Taur. Vor exista evenimente neașteptate, mai ales în relațiile deja blazate și construite pe sacrificiul unuia dintre parteneri. Sau vom putea să ne reinventăm din punct de vedere amoros indiferent de statutul în care ne aflăm. Mulți vor dori mai multă libertate în relații. De asemenea, din punct de vedere financiar, ne vom confrunta cu fluctuații.

Horoscop 8 februarie 2026 Berbec

Astrele îți recomandă să îți folosești energia în mod inteligent. Adică să participi la evenimentele care contează cu adevărat. Și să fii mai selectiv cu anturajul.

Horoscop 8 februarie 2026 Taur

Careul Venus-Uranus te scoate din zona de confort. Vor exista tensiuni între tine și cei dragi, însă nu este cazul să acționezi pe baza impulsurilor.

Horoscop 8 februarie 2026 Gemeni

Înainte de a spune sau acționa într-un fel, vei fi preocupat de ce ar crede cei din jurul tău. Însă, nu este o strategie care să te ajute cu adevărat.

Horoscop 8 februarie 2026 Rac

Vei trece rapid de la o stare la alta. Îți va fi greu să faci alegeri chiar și atunci când este vorba de activitățile care îți aduc bucurie.

Horoscop 8 februarie 2026 Leu

Partenerul are idei despre cum să vă petreceți timpul liber, însă își va schimba des preferințele. Tot ce poți face este să ai răbdare cu el.

Horoscop 8 februarie 2026 Fecioară

Devii mai interesat de poveștile apropiaților. Nu vei fi la fel de dispus să îți împărtășești punctul de vedere sau alte detalii personale.

Horoscop 8 februarie 2026 Balanță

Careul Venus-Uranus te vizează în mod direct. Încearcă să nu te compari cu alții. Pentru că vei vedea doar anumite părți exterioare destul de superficiale.

Horoscop 8 februarie 2026 Scorpion

Ba vrei să petreci mai mult timp cu familia acasă. ba vrei să ieși în oraș sau să interacționezi și cu alte persoane. Și cum Luna este în semnul tău, totul ți se va părea intens.

Horoscop 8 februarie 2026 Săgetător

O zi bună pentru plimbări sau vizite, însă vor apărea și surprize pe parcurs. De asemenea, unele cuvinte s-ar putea să îți fie interpretate greșit.

Horoscop 8 februarie 2026 Capricorn

Deși poate ți-ai propus să fii chibzuit, tot nu vei scăpa de tentații! Sau cei dragi vor avea nevoie de ajutor pe plan financiar și nu îi poți refuza.

Horoscop 8 februarie 2026 Vărsător

Nici tu nu știi ce îți place sau ce vrei! Așa că să nu te mire dacă îți vei schimba des preferințele sau părerile. Dar poți face din această zi una de pomină.

Horoscop 8 februarie 2026 Pești

Nu îți fie teamă să comunici deschis cu oamenii dragi. Te va ajuta enorm tonul pe care îl vei aborda. Chiar ai nevoie să lămurești unele chestiuni.