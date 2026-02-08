€ 5.0923
PNL acuză USR de „ticăloșie". Fenechiu face lumină după ce Legea Academiei a aprins spiritele: Acuze de „tunuri imobiliare" și mandate nelimitate
Data actualizării: 16:11 08 Feb 2026 | Data publicării: 08:26 08 Feb 2026

PNL acuză USR de „ticăloșie". Fenechiu face lumină după ce Legea Academiei a aprins spiritele: Acuze de „tunuri imobiliare" și mandate nelimitate
Autor: Darius Muresan

fenechiu-sedinta_35645300 foto ilustrativ/ Daniel Fenechiu

Legea Academiei a născut dispute politice în Coaliție. Senatorul PNL Daniel Fenechiu a retras proiectul legislativ, dar a explicat și de ce.

Ștefan Pălărie, unul din liderii USR, în ultimele zile a arătat cu degetul către acest proiect legislativ acuzând că noua legislație i-ar fi oferit mandate nelimitate președintelui Academiei Române și ar fi deschis ușa către tunuri imobiliare. 

Proiectul a fost retras, dar Fenechiu la rândul lui îl acuză pe liderul USR de dezinformare amintind că încă de pe 17 decembrie 2025 proiectul legislativ a fost primit de liderii de grup de la Senat și s-au purtat discuții pe acest proiect iar nimeni „nu a spus nimic din ticăloșiile pe care le vehiculează acum”. 

„Celui care a lansat alegatia cu devalizarea patrimoniului Academiei/tunul imobiliar si a alimentat mincinos presa, ii reamintesc ca a primit proiectul încă din 17 decembrie, anul trecut- cum l-au primit majoritatea liderilor de grup de la Senat și ca in toate discuțiile noastre- majoritatea pe Wa. App, nu a a spus nimic din ticăloșiile pe care le vehiculează acum. Pentru ca propunerea nu prevede nimic din ceea ce alega el astazi. Are Consiliu Legislativ favorabil, CES favorabil, Consiliu Fiscal favorabil”, a transmis Daniel Fenechiu, lider al PNL.

Fenechiu spune că propunerea nu prevede absolut nimic care să deschidă ușa unor „tunuri imobiliare” și a fost retrasă ca urmare a solicitării mai multori reprezentanți ai academiei, inclusiv a președintelui ei, care au cerut ca mandatele să rămână 4 ani nu 5 ani și să fie limitate la număr. Amintim că în primăvara acestui an expiră mandatul președintelui Ioan Aurel Pop.

Redăm integral mesajul lui Fenechiu cu privire la retragerea actului normativ care „a aprins spiritele” în coaliție:

„În orice activitate poți greși…Nici în activitatea legislativa lucrurile nu stau diferit. Cu specificarea ca cea mai mare greșeală este să lucrezi cu oameni a căror poziție, cuvant sau abordare sunt un puzzle care face ca alba-neagra să pară ceva tolerabil…Din păcate cu asemenea oameni am pornit inițiativa legislativa de modificare a legii Academiei Române….

Iată de ce, când vezi în spațiul public ca 46 de membri titulari sau corespondenți ai Academiei Române și președintele acestui for academic cer “Parlamentului României să nu discute proiectul legislativ în forma actuală “, cu referire la o propunere legislativă pe care au elaborat-o și promovat-o vârfurile instituției academice, nu poți ignora- dacă ești de bună credință, o asemenea solicitare publica și reprezentativă. Și, nu ai altă soluție rezonabilă decât să retragi propunerea legislativă…Ceea ce am și făcut după ce m-am consultat cu colegii, înregistrând la Biroul Permanent al Senatului cererea de retragere din procedura legislativă a initiativei..

Dacă 47 de membri- titulari și corespondenți, spun răspicat ca mandatul de președinte trebuie să rămână 4 ani și nu 5 și ca numărul mandatelor trebuie să rămână limitate, atunci așa trebuie să se intample…

PS. Nicăieri în textul academicienilor nu se vorbește de altceva decât de necesitatea menținerii neschimbate a regulilor privind mandatul președintelui și de dorința lor de a aproba prealabil eventualele modificări ale legii Academiei..Pentru ca, evident- și orice om care citește propunerea legislativa constată asta, nu există nicio prevedere care să ducă la transferul de imobile din public în privat, să schimbe regulile patrimoniale- care erau aduse din legislația secundară în lege, sau să permită devalizarea patrimoniului Academiei…

PS2. Le mulțumesc lui Titus și Robert ca au coinitiat această propunere legislativa a cărei retragere am solicitat-o astazi și regret inconvenientele generate de colaborarea cu oameni care isi exercita atribuțiile în regim de alba-neagra…

PS3. Celui care a lansat alegatia cu devalizarea patrimoniului Academiei/tunul imobiliar si a alimentat mincinos presa, ii reamintesc ca a primit proiectul încă din 17 decembrie, anul trecut- cum l-au primit majoritatea liderilor de grup de la Senat și ca in toate discuțiile noastre- majoritatea pe Wap, nu a a spus nimic din ticăloșiile pe care le vehiculează acum…Pentru ca propunerea nu prevede nimic din ceea ce alega el astazi…Are Consiliu Legislativ favorabil, CES favorabil, Consiliu Fiscal favorabil…Si toate observațiile au fost preluate…Nu pot spune “Jos palaria!”.

legea academiei
daniel fenechiu
pnl
usr
