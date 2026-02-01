Asociațiile bolnavilor de cancer cer Avocatului Poporului să oprească neplata primei zile de concediu medical

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) solicită, printr-o scrisoare deschisă, intervenția Avocatului Poporului în legătură cu măsura luată de guvernanți prin care prima zi de concediu medical nu mai este plătită, fiind produse efecte grave asupra pacienților cronici activi profesional.

'Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) vă adresează prezenta scrisoare deschisă pentru a solicita intervenția instituției pe care o conduceți în legătură cu una dintre măsurile din OUG nr. 91/2025 intrată în vigoare la 1 februarie 2026, prin care prima zi de concediu medical nu mai este plătită, indiferent de cauza medicală. Limitarea abuzurilor privind concediile medicale nu poate fi făcută printr-un alt abuz. Modul în care a fost formulată și aplicată această măsură produce efecte grave, disproporționate și profund inechitabile asupra pacienților cronici care aleg să muncească și să rămână activi profesional', reiese din scrisoarea deschisă adresată Avocatului Poporului, Renate Weber.

Potrivit sursei citate, adoptarea acestei măsuri nu a fost susținută de o fundamentare publică adecvată.

Zeci de zile neplătite anual, cu un impact financiar real și cumulativ

'Până în prezent, nu au fost prezentate date statistice, analize de impact sau evaluări care să demonstreze existența și amploarea abuzurilor invocate ori eficiența neplății primei zile de concediu medical ca instrument de corecție. În lipsa unor dovezi clare și a unei justificări transparente a urgenței, măsura apare ca fiind arbitrară și disproporționată, cu efecte directe asupra unor categorii de pacienți care nu sunt responsabile de problema reclamată', se susține în scrisoare.

FABC precizează că pentru un angajat fără afecțiuni cronice, neplata primei zile de concediu medical poate însemna, ocazional, pierderea unei singure zile de venit.

Pentru pacienții cronici aflați în tratamente recurente (spitalizări de zi, terapii oncologice sau biologice, monitorizări medicale obligatorii), această măsură se aplică repetat, de fiecare dată când tratamentul impune absența de la locul de muncă. În practică, aceasta se traduce prin zeci de zile neplătite anual, cu un impact financiar real și cumulativ, în condițiile în care acești oameni 'nu lipsesc de la muncă din comoditate, lipsesc pentru a putea trăi'.

Prin această măsură, statul ajunge să sancționeze exact pacienții care aleg să muncească, în ciuda bolii, să contribuie la sistemul de asigurări și evită dependența de prestații sociale.

'Considerăm că neplata primei zile de concediu medical, aplicată fără o analiză corectă, ridică probleme serioase de echitate și legalitate, deoarece: produce un impact disproporționat asupra unei categorii vulnerabile, generând o formă de discriminare; descurajează continuarea tratamentului și respectarea monitorizărilor medicale obligatorii; contravine principiului contributivității în sistemul de asigurări sociale; afectează dreptul constituțional la ocrotirea sănătății; penalizează integrarea profesională a persoanelor cu boli cronice, oncologice și rare', argumentează reprezentanții FABC.

Cereri pentru Avocatul Poporului

Avocatului Poporului i se cere: analizarea constituționalității prevederilor privind neplata primei zile de concediu medical, din perspectiva principiilor de egalitate, proporționalitate și protecție socială; sesizarea Curții Constituționale a României, în regim de urgență, pentru prevenirea unor efecte ireversibile asupra pacienților cronici activi profesional; formularea de recomandări către Guvern și CNAS pentru corectarea imediată a acestei măsuri.

'În lipsa unei reacții rapide, ne rezervăm dreptul de a solicita sprijinul instanțelor europene competente, întrucât măsura poate intra în conflict cu principiul nediscriminării, dreptul la protecție socială și dreptul la sănătate, așa cum sunt consacrate în dreptul european și în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului', se mai menționează în scrisoarea deschisă semnată de președintele Alianței Pacienților Cronici din România, Cezar Irimia.

CITEȘTE ȘI: Elena Cristian critică măsura privind concediul medical: Nu poți să pui la un loc blonavul de cancer cu unul care a fost în club

