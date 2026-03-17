Tânăra strivită de o mașină proiectată pe trotuar, în Cluj-Napoca, era Aletta: Avea 29 de ani și era însărcinată. Ce am găsit la locul accidentului FOTO

Un accident extrem de grav s-a întâmplat, luni după-amiază, în centrul orașului Cluj-Napoca.

Accidentul ar fi fost provocat de un șofer de 36 de ani din Sălaj, care nu s-a asigurat la schimbarea benzii, pe Calea Moților vis-a-vis de Primăria Cluj și a intrat în coliziune cu un alt autoturism din Sălaj, condus de o femeie.

Mașina proiectată pe un trotuar îngust - pericol public

Mașina șoferinței a fost proiectată pe un trotuar foarte îngust, lovind o tânâră dintr-un grup format din trei femei.

Imagine imediat după accidentul în care a murit Aletta, pe strada Calea Moților din Cluj-Napoca

Două dintre femei au reușit să se ferească, însă Alleta a fost prinsă ca într-o menghină între zidul unei clădiri aflate foarte aproape de șosea și mașina proiectată de pe carosabil.

Impactul a fost atât de puternic încât tânăra a fost strivită, ulterior murind la spital, atât ea, cât și copilul din pântece. Una dintre prietenele Alletei, care a scăpat de coliziune, a leșinat la fața locului.

Aletta lucra la o clinică de înfrumusețare din Cluj-Napoca. Colectivul a transmis un mesaj de condoleanțe în urma accidentul tragic.

Ce este de făcut să nu se mai întâmple astfel de tragedii

În urma acestei tragedii de pe Calea Moților din Cluj-Napoca se ridică un semn de întrebare privind modul în care ar trebui să acționeze autorițățile în acea zonă, astfel încât accidentele în care sunt implicați pietonii să fie evitate pe cât posibil.

Una dintre soluții ar fi găsirea unei variante de montare a unui parapet solid, estetic, pe acel trotuar - pericol public, astfel încât mașinile, în cazul unor noi accidente, să se izbească de parapet, nu de oameni, pe care apoi să îi strivească de zidul clădirii!

Comunicatul IPJ Cluj despre cum s-a produs accidentul



“În data de 16 martie a.c., în jurul orei 16.10, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe Calea Moților din municipiul Cluj-Napoca.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, a rezultat că un bărbat de 36 de ani, din județul Sălaj, care conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un autovehicul condus de o femeie, de 30 de ani, din același județ.

În urma impactului, autoturismul condus de femeie a fost proiectat pe spațiul destinat pietonilor, unde a acroșat o femeie de 30 de ani. Femeia de 30 de ani, care se deplasa pe trotuar, a fost transportată la unitatea spitalicească pentru acordarea îngrijirilor medicale.

La testarea conducătorilor auto cu aparatul etilotest, a fost indicat rezultat negativ la ambii conducători auto. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul”, a notat IPJ Cluj.

Atenție, șoferi! Atenție, pietoni!



Polițiștii atrag atenția asupra importanței atenției la volan pentru prevenirea accidentelor, prin regulilor de circulație, semnalizarea schimbării direcției de mers, dar și păstrarea distanței corespunzătoare. De asemenea, se impiune reducerea vitezei în zone pietonale și în condiții meteo dificile, evitarea distragerilor precum ar fi telefonul mobil.

Totodată, de menționat este interdicția de a conduce sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Se impune și verificarea regulată a stării tehnice a mașinilor și acordarea priorității pietonilor. O clipă de neatenție poate avea consecințe tragice!

Toți participanții la trafic trebuie să aibă o atenție sporită pentru a evita posibile accidente și evenimente neplăcute!