Bărbat de 70 de ani, prins sub un tractor într-o localitate din Cluj

Un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani a murit, vineri, după ce a fost prins sub un tractor, în localitatea Corneni din județul Cluj.

La faţa locului s-au deplasat o autospecială cu modul de descarcerare şi o ambulanţă SAJ, dar echipele de salvare nu au mai putut face nimic pentru bărbat, care a fost declarat decedat.

„Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla au intervenit, în urmă cu puține momente, în localitatea Corneni, comuna Aluniș, unde s-a raportat faptul că un bărbat a fost prins sub un tractor.

Forțele au găsit victima prinsă sub tractorul care avea atașat un utilaj agricol. Din păcate, bărbatul de aproximativ 70 de ani a fost declarat decedat”, se arată într-un comunicat de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj.

Rămâne de văzut în ce circumstanțe a avut loc tragicul incident.

Citește și: EXCLUSIV Tânăr de 27 de ani, fiul unui medic din București, s-a incendiat în clinica în care era internat. „Amestec de șoc, neputință, furie”. Ce spun comisarul-șef (r) Untaru și psihologul Leca