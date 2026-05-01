Bărbat de 70 de ani, prins sub un tractor într-o localitate din Cluj
Data publicării: 21:55 01 Mai 2026

Bărbat de 70 de ani, prins sub un tractor într-o localitate din Cluj
Autor: Iulia Horovei

barbat tractor Muncă agricolă. Un bărbat aflat în spatele unui tractor pe câmp. Sursa foto: Agerpres

Un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani a murit, vineri, după ce a fost prins sub un tractor, într-o localitate din Cluj.

Un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani a murit, vineri, după ce a fost prins sub un tractor, în localitatea Corneni din județul Cluj.

La faţa locului s-au deplasat o autospecială cu modul de descarcerare şi o ambulanţă SAJ, dar echipele de salvare nu au mai putut face nimic pentru bărbat, care a fost declarat decedat.

„Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla au intervenit, în urmă cu puține momente, în localitatea Corneni, comuna Aluniș, unde s-a raportat faptul că un bărbat a fost prins sub un tractor. 

Forțele au găsit victima prinsă sub tractorul care avea atașat un utilaj agricol. Din păcate, bărbatul de aproximativ 70 de ani a fost declarat decedat”, se arată într-un comunicat de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj.

Rămâne de văzut în ce circumstanțe a avut loc tragicul incident.

