€ 5.0988
|
$ 4.3365
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0988
|
$ 4.3365
 
DCNews Stiri Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni
Data actualizării: 17:01 21 Apr 2026 | Data publicării: 16:59 21 Apr 2026

EXCLUSIV Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni
Autor: Florin Răvdan

Autor: Florin Răvdan

A trecut mult timp de când nu am mai scris un editorial. Nu din lipsă de subiecte, mai degrabă din lipsa de spaţiu. Editorialul a devenit perisabil în ultimii ani, sau cel puţin aşa l-am văzut eu. Însă acum nu am cum să tac. Sau să nu scriu, mai degrabă!

Pentru cine nu ştie, de 4 ani realizez, săptămânal, emisiunea DC Conducem, al cărei invitat permanent este Titi Aur. De 8 ori campion naţional la raliuri, instructor de conducere defensivă, implicat pe zona de siguranţă rutieră. Un om de la care nu doar că ai ce învăţa, ci care îţi poate salva viaţa prin sfaturile sale. Şi asta a făcut pentru mine!

În mai multe dintre emisiunile noastre, Titi Aur a explicat ce trebuie să facă pietonii atunci când traversează strada, pentru a ajunge în siguranţă nu doar pe partea cealaltă, ci acasă, la familie.

„Când treci strada este obligatoriu să o faci pe la trecerea de pietoni, pe verde, dacă e semafor, dar și mai obligatoriu și mai important sunt următoarele două lucruri:

În primul rând, să te uiți că au oprit șoferii. Faptul că ești pe trecerea de pietoni și șoferul va fi considerat vinovat nu te ajută cu nimic pe tine, ca pieton, după ce te-ai ales cu piciorul rupt sau ai rămas invalid pe viață.

În al doilea rând, mai ales când vorbim de mașini mari, privirea trebuie să ți se intersecteze cu privirea șoferului.“, a spus Titi Aur.

Citeşte şi Titi Aur: Cele mai importante două reguli atunci când traversezi / video

Şi acum, să revenim la mine şi la cum sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni. Eram la câteva minute de casă. Am, în zonă, un centru comercial, a cărui ieşire dă în bulevardul principal şi pe care (n.r. pe ieşire) este marcată o trecere de pietoni. Aşa cum se practică în Bucureşti, de o parte şi de alta, maşini parcate până în buza trecerii de pietoni. De multe ori, chiar pe trecere, dar ăsta e un subiect pentru altădată.

Am ieşit de după maşina parcată, o dubiţă, şi l-am văzut pe el, şoferul. Venea cu viteză, cu telefonul în mână, la urechea stângă, uitându-se spre stânga (n.r. la ieşirea din centrul comercial este obligatoriu la dreapta). A frânat violent când m-a văzut, în ultima clipă. Dacă nu ştiam lecţia lui Titi Aur, nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi putut întâmpla. Dar să zicem doar că, probabil, nu aş mai fi putut scrie la câteva zeci de minute după întâmplare acest scurt editorial.

Dragi pietoni! Nu mai treceţi strada fără să vă asiguraţi. Scoateţi ochii din telefon şi aruncaţi-i spre maşinile care vin, ori din dreapta, ori din stânga, ori din ambele părţi. Intersectaţi-vă privirea cu şoferul respectiv. Asiguraţi-vă că a oprit, nu doar că a încetinit. Maşina, din păcate, nu se opreşte imediat ce şoferul calcă pe frână! Şi ascultaţi-l pe Titi Aur. „Faptul că şoferul va fi găsit vinovat nu te ajută cu nimic pe tine”. Adică pe tine, pietonul lovit! Toată treaba asta durează câteva secunde. Nu întârziaţi nicăieri. Şi dacă o faceţi, măcar ajungeţi întregi la destinaţie!

*acest articol reprezintă o opinie

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

trecere de pietoni
titi aur
sofer
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
