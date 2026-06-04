Digi primește 196.000.000 Euro. SRI: Întregul program SAFE se desfășoară sub coordonarea Cancelariei Prim- Ministrului

Digi România S.A primește 196.000.000 Euro prin SAFE. Pe lângă serviciile de telecomunicații, Grupul Digi este prezent și pe piața media, deținând mai multe posturi de televiziune precum Digi Sport sau Digi 24, dar și posturi de radio ca Digi FM sau PRO FM, printre altele.

În contextul informațiilor apărute în spațiul public referitoare la contractul în valoare de 196.000.000 euro, finanțat prin Instrumentul european „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) și având ca obiect dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM destinate securității cibernetice, Serviciul Român de Informații face următoarele precizări:

„Atribuțiile Serviciului Român de Informații în domeniul securității cibernetice rezultă din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea SRI, respectiv din Legea nr. 58/2023 privind securitatea și apărarea cibernetică a României, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.



Conform „Strategiei de securitate cibernetică a României pentru perioada 2022- 2027”, țara noastră și-a asumat dezvoltarea de „capabilități și mecanisme pentru a descuraja atacurile cibernetice care afectează societatea sau interesele naționale de securitate” și aplicarea tuturor măsurilor „proactive necesare, care au ca finalitate asigurarea rezilienței rețelelor și sistemelor informatice”.



Utilizarea instrumentelor dezvoltate la nivelul UE pentru investiții în capacitățile industriale de apărare, în special prin intermediul achizițiilor publice comune, cum este programul SAFE, este una din direcțiile de acțiune stabilite prin „Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030”.



În considerarea competențelor sale legale în domeniul securității cibernetice menționate anterior, SRI are un rol principal în dezvoltarea componentei dedicate securității cibernetice și inteligenței artificiale, pentru proiectele instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, în cadrul programului SAFE – Security Action for Europe.



Proiectul în discuție este circumscris Planului de investiții pentru industria europeană de apărare, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2025, cu modificările și completările ulterioare.



Întregul program SAFE se desfășoară sub coordonarea Cancelariei Prim- Ministrului. Identificarea și selecția furnizorilor pentru proiectele finanțate prin SAFE se realizează în cadrul Grupului de lucru interinstituțional coordonat de Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, conform unei proceduri unitare, stabilite prin OUG nr. 62/2025. Selecția se fundamentează pe analiza răspunsurilor la solicitările de informații și pe aplicarea factorilor de evaluare prevăzuți de actul normativ. Lista furnizorilor selectați este aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.



Proiectul se derulează conform Planului de investiții în industria de apărare a României, Plan aprobat de CSAT și care cuprinde inclusiv referiri la sumele alocate fiecărei instituții din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională cu atribuții în cadrul planului SAFE.



În acest cadru, Serviciul Român de Informații are calitatea de autoritate contractantă și beneficiar al proiectului, rolul instituției constând în implementarea contractului ulterior parcurgerii etapelor de selecție și validare prevăzute de lege.



Decizia privind operatorul economic contractat a fost adoptată cu respectarea integrală a legislației aplicabile programului SAFE, respectiv Regulamentul UE 2025/1.106, OUG nr. 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1.106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, dar și a legislației specifice din materia achizițiilor publice, Directiva 2009/81/CE, precum și OUG nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității.



Conform obligației prevăzute de art. 51 alin. 2 din OUG 114/2011, pentru inițierea procedurilor de atribuire, SRI a obținut aprobarea Parlamentului prin Comisiile reunite de apărare, ordine publică și siguranță națională.



Platforma vizată răspunde unei nevoi reale și asumate de consolidare a capacităților naționale de securitate cibernetică, într-un context de amenințări în creștere, iar realizarea integrală a proiectului pe teritoriul României contribuie la dezvoltarea competențelor tehnologice autohtone. Proiectul urmărește creșterea eficienței și a vitezei de reacție prin automatizarea unor procese complexe de analiză și investigare a incidentelor de securitate cibernetică, aspecte ce vor contribui la consolidarea protecției infrastructurilor critice și a instituțiilor publice, precum și la dezvoltarea unor capabilități naționale în domeniile inteligenței artificiale și securității cibernetice.

Acesta va fi implementat etapizat pe o perioadă de patru ani. În acord cu reglementările aferente proiectului SAFE, se respectă clauza conform căreia cel puțin 65% din companiile implicate în proiect să fie de pe teritoriul UE. Astfel, proiectul propus de România spre finanțare prin programul SAFE contribuie direct la dezvoltarea industriei europene de profil, prin consolidarea capabilităților naționale în domeniul securității cibernetice și inteligenței artificiale.



Având în vedere caracterul specific al domeniului și încadrarea proiectului în aria securității naționale, anumite elemente ale procedurii nu pot face obiectul comunicării publice. Serviciul Român de Informații își exercită atribuțiile cu respectarea cadrului legal și sub controlul autorităților competente, inclusiv al Parlamentului României.



Serviciul Român de Informații reafirmă disponibilitatea de a oferi clarificări instituțiilor abilitate, în limitele prevăzute de lege”.

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Cine sunt oamenii din spatele Digi România S.A



Digi Communications N.V., cunoscut și sub numele de Grupul DIGI, este o companie multinațională de telecomunicații din România. Aceasta fost înființată de Zoltán Teszári, un om de afaceri român de origine maghiară, în 1996, sub numele de Romanian Cable System (RCS). De atunci, Digi a devenit principalul furnizor de servicii de telecomunicații din România ca număr de clienți, extinzându-și operațiunile și în alte țări din Europa: Belgia, Italia, Portugalia și Spania.

Zoltán Teszári este acționarul majoritar al Grupului Digi și este membru al consiliului de administrație al societății din 2000. În iunie 2024 a fost reales în funcția de Președinte și Administrator neexecutiv, actualul său mandat urmând să expire în ziua în care AGA urmează a avea loc în 2028, deși poate fi reales pentru un număr nelimitat de mandate.

Serghei Bulgac este Director General și Administrator executiv al societății. El a fost numit și Director General al Digi România (fosta RCS & RDS) în 2015. Înainte de a deveni Director General a fost Director financiar al Digi România, după ce s-a alăturat companiei în 2003. Înainte de a se alătura Digi România (fosta RCS & RDS), a lucrat ca asociat în domeniul Financiar - Corporativ la EPIC (European Privatization and Investment Corporation) și ca analist de cercetare la Eastbrokers, o companie de brokeraj.

În 2023, Digi a avut în România o cotă de piață de 70% în serviciile de internet fix și 73% în cele de televiziune, iar marea majoritate a abonaților săi sunt conectați prin fibră optică, un proces început în 2006.

Pe lângă serviciile de telecomunicații, Grupul Digi este prezent și pe piața media, deținând mai multe posturi de televiziune precum Digi Sport sau Digi 24, dar și posturi de radio ca Digi FM sau PRO FM, printre altele.